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英國首相強生演說找不到稿　跟企業大老闆尬聊「佩佩豬」

▲▼英國首相強生在一場對企業大老闆的演說場合，尬聊佩佩豬。（圖／路透）

▲英國首相強生在一場對企業大老闆的演說場合，尬聊佩佩豬。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）22日對商界領袖進行一場演說時，搞混了他的演講稿，不知道自己演說到何處，一度有些不知所措，索性當場尬聊起來自己去參觀佩佩豬主題公園的軼事。

根據《路透社》報導，在英格蘭北部泰恩港（Port of Tyne）對英國工業總會（Confederation of British Industry）成員致詞時，不斷碎碎念說，「該死」、「抱歉」，他後來恢復演說之後，突然提到科技獨角獸企業，接著談他去「佩佩豬世界」（Peppa Pig World）的趣事。

▲▼英國首相強生在一場對企業大老闆的演說場合，尬聊佩佩豬。（圖／路透）

▲強生覺得佩佩豬世界很棒，超愛那個地方。（圖／路透）

強生開始尬聊說，「昨天我去了，我們大家都必須去佩佩豬世界，我超愛那個地方，街道非常安全，學校也很有秩序」。

強生大讚，誰想得到，一個看起來像吹風機的豬，甚至是畢卡索畫風吹風機的豬，還是一隻被BBC拒絕的豬，現在會出口到180個國家，美國和中國都有主題公園？

當被現場記者問及演講內容時，強生毫不掩飾，並說他已經提出了他想要的觀點，「我認為人們理解我想表達的絕大多數觀點，我以為一切順利。」

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