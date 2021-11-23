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樂天正妹「8字泳衣」都是洞！彎腰被看光　網看傻：誠意滿滿

▲▼樂天正妹「8字泳衣」都是洞！彎腰被看光　網看傻：誠意滿滿。（圖／翻攝林艾融IG）

▲林艾融PO出「8字泳衣」的照片，吸引1.7萬人按讚留言。（圖／翻攝林艾融IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Irene林艾融過去加入中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊，成為LamiGirls成員，隨後轉戰直播界，並在回歸樂天桃猿隊擔任主持人，近期也在演藝圈挑戰主持節目。林艾融相貌甜美可愛、身材火辣，近日也PO出「8字泳衣」的照片，被網友大讚「誠意滿滿」。

林艾融2016年加入LamiGirls備受矚目，吸引了許多粉絲追蹤，於2018年轉往直播界發展，2019年入選味全龍啦啦隊，於2020年回歸樂天桃猿隊。林艾融平時會在IG上傳個人生活照、工作心情等，在IG上粉絲高達25.9萬人。

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▲▼樂天正妹「8字泳衣」都是洞！彎腰被看光　網看傻：誠意滿滿。（圖／翻攝林艾融IG）

▲▼網友大讚林艾融有誠意。（圖／翻攝林艾融IG

▲▼樂天正妹「8字泳衣」都是洞！彎腰被看光　網看傻：誠意滿滿。（圖／翻攝林艾融IG）

近日，林艾融在IG上傳為了節目而穿的紅色「8字泳衣」。照片顯示，林艾融綁了可愛的丸子頭，但身材及泳衣卻與可愛無關，展露滿滿的性感氛圍，PO出後立刻吸引1.7萬人朝聖按讚。

網友看完紛紛留言，「好辣的泳衣」、「配合姿勢很厲害耶」、「這件會不會辣過頭了」、「衣服很有誠意」、「這套配兩顆丸子頭hen可愛」、「哇，噴鼻血啦！殺傷力太強大了」、「不可以色色」。

▼林艾融轉戰主持人，又吸引不少粉絲追蹤。（圖／翻攝林艾融IG）

▲▼樂天正妹「8字泳衣」都是洞！彎腰被看光　網看傻：誠意滿滿。（圖／翻攝林艾融IG）

▲▼樂天正妹「8字泳衣」都是洞！彎腰被看光　網看傻：誠意滿滿。（圖／翻攝林艾融IG）

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