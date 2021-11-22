大陸專家團赴港考察　最快12月底通關「每日限千人」

▲ 大陸專家團由香港食物及衞生局局長陳肇始陪同，到香港國際機場了解機場外防輸入的防疫工作。（圖／香港政府新聞網）

記者蔡儀潔／綜合報導

中港兩地通關一事有了新進展，大陸20日開始訪港考察行程，瞭解香港不同防疫措施。港區全國人代田北辰認為，若專家考察順利，且本月底成功落實全港食肆使用「安心出行」應用軟體，預料最快12月底能恢復通關。

據《香港01》報導，大陸疫情防控專家團今日（22日）展開第3日訪港行程，考察本港防疫工作，包括到作為檢疫酒店的灣仔帝盛酒店、梁顯利油麻地社區檢測中心、華大基因實驗室等。

香港特首林鄭月娥早前表示，通關初期會設配額，研究讓恩恤和商務需要人士首批通關。

行政會議成員林健鋒預計，政府很快有關於通關的好消息公佈，料年底可以成行；措施實施時，香港總商會可以協助核實申請者是否確實有公司在大陸運作，證明有實質商務需要，相信商會在這範疇較政府認識更多；至於恩恤申請方面，則料政府可自行處理。

他接著指出，通關初期實施配額制非常合理，每日1000名額也是正常水平，往後可再加上去，主要作恩恤和商務用途，強調過程中不會只幫助「大老闆」，一般打工仔和專業人士也可受惠。

▲深圳羅湖出入境口岸。（資料圖／CFP）

全國人大常委譚耀宗21日表示，剛收到消息指自己獲准出席12月舉行的全國人大常委會會議，說明香港與大陸通關在望。

他解釋稱，近日有大陸專家團抵港實地審視香港防疫工作，相信能進一步增加大陸信心，意味兩地免隔離通關即將實現，形容是「行近一大步」。

他還提到，雖然現時未知具體通關時間及安排為何，但認為初期設每日1000配額相當合理。