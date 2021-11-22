695例境外「累計261人突破性感染」　BNT80人最多！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，不少國家即便疫苗涵蓋率高，仍有不少突破性感染。根據中央流行疫情指揮中心統計，台灣自7/2至11/19公布共計695名境外移入病例，其中261例（37.6%）符合突破性感染，其中以BNT80例最多。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，累計至目前境外移入突破性感染，廠牌分別有BNT（80例）、科興（60例）、AZ（57例）、國藥（16例）、嬌生（13例）、莫德納（15例）、衛星V（5例）、AZ+BNT混打（4例）、Covaxin（2例）。

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另外還有康希諾（2例）、高端（1例）、智飛（1例）、AZ+莫德納混打（1例）、莫德納+BNT混打（1例）、國藥+科興混打（1例）、科興+國藥混打（1例）、AZ+嬌生混打（1例）。

而在第15輪疫苗方面，提供BNT、莫德納第1、2劑及AZ第2劑，已接種第1劑AZ疫苗者第2劑可選擇BNT或莫德納。符合資格對象為11/18前已意願登記，也含混打。

BNT第1劑對象為12歲以上，2009/11/25(含)前出生，BNT第2劑是10/28(含)前已接種BNT第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。莫德納第1劑是18歲以上民眾，2003/12/31(含)前出生，莫德納第2劑則是10/28(含)前已接種莫德納第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。

而第2劑AZ或混打BNT/莫德納則是9/30(含)前已接種AZ第1劑18歲以上，2003/11/25(含)前出生。疫苗預約也採分流，BNT預約時間是1/23上午10時至11/24中午12時，AZ、莫德納是11/23下午2時至11/24中午12時，第15輪施打期間為11/25~12/1。