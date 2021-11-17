今增3人突破性感染！　全打完2劑「3品牌疫苗」曝

▲指揮中心發言人莊人祥公布今新增5例境外移入。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，分別來自立陶宛、印尼和印度，有3案都屬於突破性感染，各接種2劑BNT、國藥和AZ。

指揮中心說明，5例中為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，（3例，案16610-16612）、印尼（案16613）及印度（案16614）入境，入境日介於今年8月20日至11月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，其中有3人都打過疫苗。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今境外移入後3案屬於突破性感染，分別接種疫苗2劑BNT、2劑國藥和2劑AZ疫苗，最後一位案16614要特別說明，8月20日入境，採檢日是11月16日，主要是有出國需求自費採檢，入境將近3個月採檢後才確診。

羅一鈞進一步提到，該位具有印度旅遊史，為本國籍女性，由於從2月到8月中旬這段時間都在印度，入境後循當時印度還是高風險國家，有到集檢所完成14天檢疫，當中一開始有期滿採檢，都是陰性，分別在8月21日跟9月2日都有2次PCR陰性紀錄。

羅一鈞指出，再去比對該案家人發現有一位是先前公布過的印度境外移入，案16147，8月13日這位家人從印度返台，當時集中檢疫也為陰性，後來有出國需求，9月6日自費採檢確診。整體研判以上案例在印度先感染過，只是處於病毒還在陰陰陽陽階段，回國後進入社區因其他需求採檢出一個很低的病毒量陽性，目前研判對社區威脅應該相當低。