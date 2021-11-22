2021鯤鯓王平安鹽祭　全國哈雷大會師為萬善爺進場做前導場面浩大

▲全國哈雷大會師2021鯤鯓王平安鹽祭，為萬善爺進場做前導造勢，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜迎請萬善爺搭上藍寶堅尼跑車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕，南鯤鯓代天府指出，今年活動比較特殊的是，全國哈雷大會師12個車隊共158輛哈雷集結168人，浩浩蕩蕩參與2021鯤鯓王平安鹽祭之台61騎士新香路，由南鯤鯓總幹事侯賢遜迎請萬善爺搭上藍寶堅尼跑車為前導，載著萬善爺進場為2021鯤鯓王平安鹽祭開場，場面浩大引起很大矚目。

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台灣守護文創公司董事長陳仁昌表示，全國哈雷大會師2021鯤鯓王鹽祭，總共有哈雷高雄旗艦展示中心、哈雷台中旗艦展示中心、哈雷自由騎士車隊、哈雷南鐵車隊、哈雷高鐵車隊、哈雷東鐵車隊、哈雷鋼鐵之翼車隊、哈雷海妖騎士團、哈雷四季車隊、哈雷逍遙車隊、哈雷撕破車隊、嘎意重機騎士團俱樂部、哈雷野鶴騎士團、CRC雲騎士車隊等12個車隊158輛哈雷集結168人參加。

陳仁昌說，哈雷大會師這個議題對於平安鹽祭的重大意義，包括1、宣導平安騎乘，鯤鯓王幫騎士祈福，讓它變成交通部年度道安宣導活動。2、宣傳台61這一條目前是全國唯一一條南北向騎士高速公路，讓從北到南的全國哈雷騎士都透過台61一天內集結參加鹽祭，也算是宣傳重大交通建設成果。3、把大會師變成兩天的活動，將雲嘉南幾個景點一起串起來，真正做到走讀南鯤鯓、旅遊雲嘉南。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，可以思考把平安鹽祭列為全國哈雷大會師的年度例行活動，如果這個方向可行，那明年就要把這個活動拉到哈雷全國總會來處理，提早準備。

陳浚鎰及侯賢遜表示，哈雷騎士活動是國際性的，任何活動的訴求都會有國際能見度，也會引起大眾關注，大眾也會因為哈雷大會師被吸引進來參與平安鹽祭。