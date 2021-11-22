蔡明興染疫2週就出院！羅一鈞：不就個案單獨狀況說明

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

富邦金控董事長蔡明興10月中從美國返台，確診新冠肺炎，他昨（21）日也分享自己染疫2週就出院。針對蔡明興病情治療，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不會就個案單獨醫療狀況說明，尊重個案本人分享，當事人健康自己有權利公布。

羅一鈞表示，醫療狀況沒有本人同意，不會在大家知道他是誰情況下說明，若大家有興趣可以問當事人，這個案自己對外揭露住院天數，確實比較短，應該跟他打過疫苗和醫療團隊細心照顧都有很大關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明興也自己分享確診和治療過程，他在美國待了兩個多月，要離開的前一個禮拜，得知大學時期最喜歡的「滾石樂團」（Rolling Stone）剛好有演唱會，所以他就決定參加。該演唱會規定必須打過兩劑疫苗才能進場，因此大家都覺得應該很安全，進去包廂後吃吃喝喝，也都沒戴口罩。

蔡明興說，他在上飛機前兩天檢測PCR為陰性，怎料返台後再做一次PCR，隔天就收到陽性的通知。當時，他趕緊告訴演唱會同包廂的參加者，要大家去做檢查，想不到10個人有5個人確診。

64歲的蔡明興是打2劑AZ疫苗，其他50幾歲的確診者都是接種莫德納疫苗，因此他也笑說「AZ有打還是有效啦，打兩劑還是很重要，比較不會變成重症啦！」