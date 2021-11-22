大同榮譽董座林郭文艷遭詐！「老哏上當」6度匯款被騙532萬

▲大同公司榮譽董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／台北報導

大同公司榮譽董事林郭文艷驚傳遭詐，對方假冒檢警，以「涉及洗錢案」詐騙老哏誘騙林郭文艷匯出「保證金」，林郭信以為真，6度前往銀行依照指示匯出款項，直到等到對方所言的「退款日」到了，仍遲遲不見款項退回，經向165反詐騙專線查詢後才知上當。

警方調查，林郭文艷4月下旬即接獲歹徒以無來電顯示號碼撥打家中市話，對方假冒成健保局、高雄市刑大、台北地檢等單位，聲稱林郭涉及一起洗錢案，並要求她匯款做為「保證金」，以證明自身清白，同時承諾該筆款項將於日後退還。

林郭文艷不疑有他，5月聽從對方指示，前往銀行匯款212萬元；詐騙集團食髓知味，隨後故技重施，再度假冒高雄市刑大人員，要求林郭文艷匯「保證金」。林郭文艷因此又於6月1日匯款88萬元、6月10匯款65.6萬元、60萬元、6月21日匯款36萬、70.4萬，6筆款項高達532萬元。

林郭文艷由於身分特殊，期間均不敢向家人或公司人員透露此事，直到到了對方承諾的保證金退款日(6月29日)到了後，仍未見款項入帳，經向165查證方知自己遭到詐騙。

警方指出，林郭文艷平時工作就有大筆資金流動，因此當時前往銀行匯款時，行員都沒有起疑；中山分局圓山派出所警方接獲轉報後，已通知林郭文艷製作筆錄，目前已將收受匯款帳戶列為警示，全案正進一步擴大追查中。