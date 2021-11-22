　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女老闆狂嗑1水果想美容！　6hrs後爆痛入院「像碎玻璃割腸子」

▲石榴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲石榴被稱為「抗氧化之王」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

石榴被稱為「抗氧化之王」具有豐富營養價值，不過大陸陝西一名女子為美容養顏，竟一天內吃了10個完整的石榴並連籽吞下，最終導致無法排便疼痛難忍，只能入院洗腸治療。

▲▼ 石榴吃太多住院。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲女子入院接受治療。（圖／翻攝自白鹿視頻）

綜合陸媒報導，該名女子是一家美容店的老闆，近日為了美容養顏，在一天內狂吃10個石榴，並將籽咬碎吞下，但因過量食用，6小時後肛門疼痛，大便困難無法排出，且伴有便血、鮮紅色、呈持續性。女老闆在急診科灌腸治療無果，隨即住院治療。

▲▼ 石榴吃太多住院。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲診斷內容。（圖／翻攝自白鹿視頻）

醫生檢查發現，嚼碎的石榴籽非常小且有極多稜角，形成鋒利的小顆粒，「與碎玻璃一樣」，劃破其直腸黏膜，在直腸內打轉成團，並劃傷肛門致發炎水腫，該女子被診斷為「肛管異物並感染」。

醫生指出，石榴籽功效非常多，其中就包括美容養顏，但若榨汁後進行飲用，會較直接吞服安全得多。

▲▼ 石榴吃太多住院。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲石榴籽。（圖／翻攝自白鹿視頻）

最終，醫生連用5瓶「開塞露」並配合洗腸機，才幫助女子排出石榴籽。對此網友紛紛表示，「石榴籽在國內很多地方都是止瀉固腸的偏方吧，但凡瞭解一點都不敢這麽吃的」、「這下肛門美容了」、「所以美容店老闆寧可吃石榴美容」。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
第三劑該打哪廠牌？　前台大醫：阿中部長觀念該改了
蔡明興染Delta「包廂5人都確診」　神速康復原因曝
高雄3死詭異命案　夫妻、丈母娘同赴黃泉內幕曝
收入2000萬卻一毛稅也不用繳！　財政部要查了
起底大S「美魔女律師」超狂背景！　汪小菲43億財力被挖
快訊／大S離婚首發聲明！「兩人已決定和平解除婚姻關係」
ET民調／2024總統大選　他支持度最高！柯文哲僅21%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

呼和浩特住宅瓦斯外洩爆炸起火　釀1死14輕重傷

女老闆狂嗑1水果想美容！　6hrs後爆痛入院「像碎玻璃割腸子」

快訊／大陸查處遠東集團！　多省投資企業遭調查

中國東協建立全面戰略夥伴關係　習近平：絕不尋求霸權、以大欺小

陸新冠特效藥「候選種子」三期臨床揭盲！　治療28天零死亡

立陶宛被直降「最低一級」剩代辦　 中國外交等級表一次看

新疆國小女生激似迪麗熱巴！　微博瘋傳狂讚顏值爆表

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」　親密照曝光

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

呼和浩特住宅瓦斯外洩爆炸起火　釀1死14輕重傷

女老闆狂嗑1水果想美容！　6hrs後爆痛入院「像碎玻璃割腸子」

快訊／大陸查處遠東集團！　多省投資企業遭調查

中國東協建立全面戰略夥伴關係　習近平：絕不尋求霸權、以大欺小

陸新冠特效藥「候選種子」三期臨床揭盲！　治療28天零死亡

立陶宛被直降「最低一級」剩代辦　 中國外交等級表一次看

新疆國小女生激似迪麗熱巴！　微博瘋傳狂讚顏值爆表

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」　親密照曝光

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

韓偶像節目發生群聚感染！5參賽偶像確診　追加2工作人員也中鏢

小張柏芝上空入浴照被拍！　辣洩「雪球蛇腰」被誤認酒店小姐　

台韓網美搶曬「平替版尼龍腋下包」！　光澤感、秋冬石棕紅超搶眼

桌球世錦賽單打籤表　林昀儒16強有望對決莊智淵

正妹「化妝40分鐘」盛裝約會　男伴一看竟變臉！叫Uber把她趕回家

紐約地鐵隨機殺人！男子遭「尖刀刺脖」亡　警公布在逃兇手影像

男熟睡中被潑酸毀容　震驚發現「凶手是最愛女友」崩潰逃家求救

醫師男友送禮小氣「最貴400元」！　她心寒「因為沒嘿咻？」掀論戰

關穎不是非百萬名錶不可　戴透明時尚錶吸睛　

楊三郎大師曾塞紅包給他！畫家楊永福感念⋯堅持40年原因超動人

大陸熱門新聞

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

73歲企業家遭爆娶29歲正妹！女主角回應

遠東集團在大陸投資企業被查處

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

新疆國小女激似迪麗熱巴！　網瘋傳狂讚太美

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

立陶宛被降級　中國外交等級表曝

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

她狂嗑1水果　像玻璃割腸痛爆

房間雜物崩塌！她被「衣物山」壓住詭異死亡

更多熱門

相關新聞

石榴切開後好嚇人　網友以為有恐龍

石榴切開後好嚇人　網友以為有恐龍

美式賣場好市多販賣石榴，有民眾買回後在臉書社群「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，切開後整個被嚇到，讓網友看了說「好不蘇胡」、「切開前真的要有心理準備」，還有網友開玩笑說「打開裡面住著恐龍耶。」農委會農試所嘉義分所所長楊宏仁表示，是病害造成。

為創業散盡家產 四年後翻身賺回三倍

為創業散盡家產 四年後翻身賺回三倍

芹菜壯陽！7種食物讓人「好性奮」

芹菜壯陽！7種食物讓人「好性奮」

等爸爸回來吃！童背詩分散注意力

等爸爸回來吃！童背詩分散注意力

吃鮪魚、石榴　讓妳魔鬼又均衡

吃鮪魚、石榴　讓妳魔鬼又均衡

關鍵字：

石榴無法排便過食石榴籽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面