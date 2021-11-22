女老闆狂嗑1水果想美容！　6hrs後爆痛入院「像碎玻璃割腸子」

▲石榴被稱為「抗氧化之王」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

石榴被稱為「抗氧化之王」具有豐富營養價值，不過大陸陝西一名女子為美容養顏，竟一天內吃了10個完整的石榴並連籽吞下，最終導致無法排便疼痛難忍，只能入院洗腸治療。

▲女子入院接受治療。（圖／翻攝自白鹿視頻）

綜合陸媒報導，該名女子是一家美容店的老闆，近日為了美容養顏，在一天內狂吃10個石榴，並將籽咬碎吞下，但因過量食用，6小時後肛門疼痛，大便困難無法排出，且伴有便血、鮮紅色、呈持續性。女老闆在急診科灌腸治療無果，隨即住院治療。

▲診斷內容。（圖／翻攝自白鹿視頻）

醫生檢查發現，嚼碎的石榴籽非常小且有極多稜角，形成鋒利的小顆粒，「與碎玻璃一樣」，劃破其直腸黏膜，在直腸內打轉成團，並劃傷肛門致發炎水腫，該女子被診斷為「肛管異物並感染」。

醫生指出，石榴籽功效非常多，其中就包括美容養顏，但若榨汁後進行飲用，會較直接吞服安全得多。

▲石榴籽。（圖／翻攝自白鹿視頻）

最終，醫生連用5瓶「開塞露」並配合洗腸機，才幫助女子排出石榴籽。對此網友紛紛表示，「石榴籽在國內很多地方都是止瀉固腸的偏方吧，但凡瞭解一點都不敢這麽吃的」、「這下肛門美容了」、「所以美容店老闆寧可吃石榴美容」。