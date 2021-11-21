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李問會晤日本駐台代表泉裕泰　要讓日本旅客喜愛馬祖

▲▼日台協會會長泉裕泰拜訪民進黨連江縣主委李問。（圖／李問提供）

▲日台協會會長泉裕泰拜訪民進黨連江縣主委李問。（圖／李問提供）

記者陶本和／南竿報導

日台協會代表泉裕泰21日受邀出席「馬祖國際藝術島」記者會，上午更前往民進黨連江縣黨部拜訪黨部主委李問。李問表示，馬祖推廣藝術文化，受日本瀨戶內海藝術祭很大啟發，未來馬祖希望透過更多藝術、音樂與文化交流，讓日本旅客喜愛馬祖。

文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應、行政院政務委員張景森等人，21日共同在馬祖南竿舉行「馬祖國際藝術島」記者會，宣告這個長達10年，每2年一次的藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式展開，打造屬於台灣，有馬祖獨有風味的瀨戶內海藝術祭。

特別的是，日台協會代表泉裕泰21日受邀出席「馬祖國際藝術島」記者會，而在此之前，他更前往拜訪民進黨連江縣黨部主委李問，也一起到馬港天后宮參訪。

▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

▲▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

李問表示，感謝泉裕泰關注馬祖，不僅向更多人介紹馬祖的觀光特色，也為愛好離島觀光與藝文活動的日本朋友，尋找更多交流的契機。

李問向泉裕泰表示，馬祖長期期盼推廣藝術文化活動，受到日本瀨戶內國際藝術祭很大的啟發；日本人喜愛離島觀光，未來馬祖也希望透過更多藝術、音樂與文化交流，讓更多日本的遊客喜愛馬祖。

李問也分享，馬祖「戰地」觀光資產當中，擁有大量軍事坑道防禦工事，也不可忽視日本軍事顧問團「白團」的建議與協助，文化資產和日本也有淵源。

馬祖強調，由於馬祖高度仰賴海洋觀光資源，所以在海洋保育、海洋執法、強化海巡能量方面，也希望多多向國際友人學習，才能避免來自違法漁船、抽砂船與其他污染源的負面影響。

▼日台協會會長泉裕泰拜訪民進黨連江縣主委李問。（圖／李問提供）

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