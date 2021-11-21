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36歲男猝死家中！工時「每月26天上12小時」一查月薪超傻眼

科技業輸了…超爆肝工作「每月26天上12小時」月薪曝光好傻眼

▲比亞迪工廠一景。（圖／百度，下同）

圖文／CTWANT

大陸一名36歲男子王江11月5日被發現在租屋處猝死，家屬認為他是過勞死，他10月份有26天的上班時數都在12小時左右，且每個月都要輪一次不同時段的班別，月薪不到人民幣7千元（以下皆人民幣，約台幣30905元）。由於王江的工時已遠遠超過法律規定，此死亡案件也引發大陸網友熱議。

科技業輸了…超爆肝工作「每月26天上12小時」月薪曝光好傻眼

綜合陸媒報導，王江是比亞迪汽車的員工，警方推斷他是在11月4日晚間19：00至22：00間死亡。家屬從他的手機發現，他從10月28日至11月3日連續上了7天夜班，其中有6天都上了約12小時；11月3日他早上08：05下班後，19：38再上班到11月4日的00:39就請假了。

王江的家人透露，7月被調動單位，必須上一個月白班再上一個月夜班，而且工作強度高，月薪大約只有人門幣6、7千元。

比亞迪公司為此打算賠給王江家屬2、3萬元，後來加到6、7萬，若包含王江的保險大約共有15萬元；家屬說：「雖然他不是在公司去世的，但我們覺得他去世和之前長期高強度夜班工作有一定關聯。」

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▲王江的死亡證明。

大陸《勞動法》規定每天工作不超過8小時、每週不超過44小時，而且每週至少應休息1日、每月加班不能超過36小時，但從王江出勤記錄來看，比亞迪明顯違法。最後比亞迪答應賠20萬元（約台幣88萬元）給家屬，但業者對違反《勞動法》部份閉口不談，而據陸媒爆料，還有員工的月工時比王江更多。

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▲王江的打卡紀錄。

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