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社會 社會焦點 保障人權

這兩個網站假冒公部門拍賣皮衣　執行署怒了！請警方嚴辦

▲▼網路業者假冒執行處拍賣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲網路業者假冒行政執行署拍賣皮衣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署在2017年舉辦 2 場皮衣拍賣會，造成搶購熱潮全數售罄，不料最近竟有讓不肖業者打著行政執行署的名號拍賣起皮衣，高雄分署除了提醒民眾注意，也將函請警方嚴加偵辦。

執行署高雄分署最近發現「rellachic」（https://www.rellachic.com/index/detail.html?sno=Nzc3Mjc yNTk2&coll_id=999947394&）、「twimoda」（https://twimoda.com/index/detail.html?sno=NDA2Mjg0OT U2&coll_id=999947352&）等2個網站，一再出現標榜著「行政執行署拍賣~因義務人欠繳政府採購法的押 標金，決定查封他的皮衣倉庫」、「原價 2 萬皮衣，像不用錢一樣網上販售，省去場地和人力成本，價格低到＄1499 一件」等廣告字樣，並擅自使用電視新聞的影音檔及畫面吸引民眾網路下單付款。

高雄分署提醒，網頁上沒有公司地址、客服電話，只留下電子信箱的網路賣家，要特別小心，可能是不肖業者的詐騙技倆，可撥打 165 反詐騙諮詢專線查證，且高雄分署目前並無利用網路商城或網路拍賣，都是現場實體拍賣或販售的方式，拍賣的地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也都會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁。

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