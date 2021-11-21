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恆大汽車一個月增資兩次　想靠「新能源汽車」自救翻身

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

▲恆大汽車旗下汽車品牌「恆馳」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團陷入債務危機，恆大汽車11月卻兩次進行配售股份，融資了約32億港元（約114億元新台幣），強調將用於新能源汽車的研發及生產製造。

恆大11月9日的公告指出，將以每股2.86港元進行先舊後新配售1.7483億股集資約5億港元。此次為首輪配售所得，有關款項主要用於新能源汽車業務的科技研發及生產、償還債務及撥作一般企業用途。

恆大11月19日的公告則指出，公司11月19日和配售代理簽訂了配售與認購協議，通過先舊後新的方式，以3港元／股配售9億股，預計配售所得款項總額約為27億港元。公司擬將收取的所得款專項用於公司新能源汽車的研發及生產製造，為恆馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

▼許家印企圖靠新能源汽車自救翻身。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

事實上，恆大創辦人許家印上個月公布的「自救三大戰略」之中，第三項戰略就是要在10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印當時表示，恆大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7000多億元，10年內壓降到每年2000億元左右，並在10年裡完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

不過，根據《澎湃新聞》報導，為解決公司流動性緊張的問題，恆大汽車近日已將旗下兩家公司出售以換取流動性現金，包含2019年收購的電動傳動系統公司e-Traction，及英國初創輪轂電機製造商企業Protean Electric。

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

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