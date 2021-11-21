心機中醫師！免費教2少女跳國標　過夜逞獸慾還嗆：我都沒收錢

▲中醫師以免費教舞為由帶少女外出過夜猥褻。示意圖非本文當事人。（圖／視覺中國CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台東一名中醫師，利用教14歲少女國標舞的機會，竟然在飯店偷看她洗澡，甚至還猥褻下體，還無恥的說「我帶妳練舞都沒收錢。」少女學校老師得知後告發，經查發現中醫師下手對象共有2位，相當惡劣。

根據判決書指出，14位少女自述指出，林姓中醫師在她小學時就開始免費教她國標舞，在2016年的時候又以教舞為由，帶她到高雄過夜，卻在洗澡的時候偷窺她。少女指控，中醫師甚至還在睡前以「按摩小腿」為由，結果猥褻她下體，當她反抗時，中醫師就無恥的說「我帶妳練舞都沒收錢」、「每次出來都不聽話，那妳不要繼續練舞了。」

另外一位受害者為17歲少女，她在2018年中醫師以學舞要過夜為由，也是同樣帶她到高雄飯店，後來中醫師突然問她對性的看法，最後以治療為由對她把脈、摸鎖骨，最後還解開內衣親她，甚至把手伸進內褲。少女得知不妙趕緊逃進廁所打電話求救。

法官認為，2位少女受害的情節相同，儘管中醫師僅坦承猥褻17歲少女，但認為中醫師陰與2位少女家人往來密切，少女受害後可能會選擇隱忍，認定中醫師的惡行，依對未成年人強制猥褻罪，判2年徒刑。