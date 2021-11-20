狂斬女兒桃花！爸媽「要照顧到我們死」　氣質正妹心死崩壞

▲許多父母會抱持著「養兒防老」的觀念，但太過極端會本末倒置。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

實習記者黃品臻／綜合報導

華人社會傳統觀念裡經常提及「養兒防老」，希望辛勤一輩子，兒子女兒成年後可以反哺父母，但若太過極端，恐會本末倒置。一名網友近日就分享，朋友的爸媽為了讓女兒留在家中照顧自己，竟故意設法把她與異性隔離，讓她無法找到另一半。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，身旁有個關係很好的姊姊，人很好但30幾歲還未婚，後來得知是姊姊的父母因為只有她一個女兒，所以不準她保養、化妝，甚至設立門禁，希望藉此把她跟異性隔離，讓她嫁不出去，「這樣就會留在家一輩子照顧他們到死了」。

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原PO透露，已經不只一次勸姊姊要反抗、為自己的人生爭取，但長期受到父母情緒勒索，她早已無反抗之心，個性也從活潑開朗，一路變成沈默寡言、面無表情。

原PO表示，原本姊姊保養、打扮一下就算氣質美女，去酒吧是會被搭訕請喝酒的，但現在她放任自己崩壞，已經和過去判若兩人。

原PO近期和姊姊聊天時，突然聽到對方有想要人生重來的念頭，雖然事後說是開玩笑，但仍讓原PO嚇瘋，「感覺姊姊已經有憂鬱症的傾象」。為此原PO求助網友，不知道該衝進姊姊家找她爸媽理論是否有用？

▲原PO朋友的父母為了讓女兒留在家裡照顧倆老，設法斬女兒桃花。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出網友們也紛紛留言表示，「有時人好的壞處就是有事都默默承受不吭聲，覺得不管父母同不同意，都要讓他們知道她想法」、「會有這種養兒防老的觀念我覺得好可怕，生兒育女是責任也是應盡的義務，若孩子未來願意主動孝盡自己，是孩子的一片心意，但是不應該是強求他們，更不是給他們壓力認為這是必須」。

也有網友認為主要還是看姊姊自己的意願，「看她想不想改變，若有工作，有薪水，就直接搬出來就好，應該要好好跟姐姐談，他想要過什麼生活，不需要他父母同意，應該自己做決定」、「她心軟的話都無解的」。

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