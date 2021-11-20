▲打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉。陳時中拒絕：因應他國需要。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

接種高端有出國需求民眾可補打WHO認證疫苗，有醫師批評「把高端當水」，指揮中心昨日在記者會上的回應更傳出引發藍綠炸鍋。指揮官陳時中今（20）日上午接受堵訪時表示，「我倒不知道有什麼炸鍋」，開放高端混打是因為他國需要，各界有更好的辦法都可以提出，語畢就快步離開。

中華民國防疫學會理事長王任賢批評「把高端當水」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日在記者會上回應，「要不然要怎樣？就讓他(民眾)拿證明到美國再被趕回來？」政府開放混打是要幫民眾解決問題，但混打不同疫苗都會增加可能風險，民眾還是要自行評估。

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陳時中今（20）日上午出席「2021台灣社區整合照顧研討會」，致詞結束後又被媒體堵訪，詢問高端疫苗混打政策與剩餘疫苗處理規劃。陳表示，打疫苗政策是讓大家有合適選擇，高端混打不是國內有需要，而是別的國家規定，才會開放有出國需求的民眾混打，若出現不良反應，還是可以提疫苗救濟申訴。

至於被問及立委高嘉瑜在節目上提及，政府應該為讓打高端變成「四劑戰士」，造成大家不便道歉。陳時中回應，「沒什麼好道歉」，若是在國內要求補打，就是政策有誤，但此次開放混打是針對出國民眾，其他國家有這樣的政策，政府也只能因應解決。

高端疫苗近期打氣低迷，但衛福部仍收下簽訂的130萬劑疫苗，等同於500萬劑全數交貨，但約有350萬劑打不完，明年恐面臨銷毀命運。有媒體詢問是否考慮給高端半價金額，讓他們不要出貨？陳時中回應，「這是合約問題，無論是跟國內還是國外廠商簽約都一樣，政府要有信譽」。另有媒體詢問第十五輪混打問題，陳表示，詳細方案出來後再跟大家報告。