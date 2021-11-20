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軍人集體詐學位！南亞遭爆逼老師竄改成績　免考試就能畢業拿學位

南亞技術學院老師向本刊爆料，指校方逼迫老師竄改學生成績，老師拒絕後竟被強制資遣。（翻攝維基百科）

▲南亞技術學院老師向本刊爆料，指校方逼迫老師竄改學生成績，老師拒絕後竟被強制資遣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊曾報導位於桃園的南亞技術學院亂象叢生，學校竟回聘坐領乾薪的前董事長羅時逢擔任「約聘副校長」，甚至配發賓士公務車，行徑相當荒唐。現在又有多名學校老師向本刊爆料，指校方逼迫老師竄改學生成績，老師拒絕後竟被強制資遣，目前受害老師已向高教工會和立委陳情，並向檢調檢舉。

「學生不來上課，我為了維護其他用心學習的同學權益和教學品質，因此把人當掉，沒想到學校硬是要求我必須改成績，我不從就沒了工作，真是讓人情何以堪！」W老師在鏡頭前，情緒激動的表達對校方的不滿。

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W老師指出，105學年度第1學期時，他擔任學校「國軍營區在職專班」的英文授課老師，學生大多數為六軍團軍人，該課程主要為網路線上教學，學生只需在週末到校6次就能過關，無奈這些軍人幾乎都不出席，甚至連考試也不來，他只能依規定將23位學生「當掉」。

W老師出示成績單，指控遭校方要求竄改23名軍人成績。（讀者提供）

沒想到，學校為了護航這些軍人取得學位，在隔年1月9日召開「105學年度第1學期國軍營區在職專班期末討論會議」，美其名為輔導，其實是要教師們將學生的分數從不及格改為60分以上，他認為學校的要求已經違法，堅持將原本的成績送出。

W老師接獲校方信件，要求更改學生成績。（讀者提供）

W老師表示，當時2名副教務長得知狀況，竟稱：「你可以使用教務處電腦更改成績，不會扣教師考評成績。」，再次被他拒絕。 之後，換電算中心處長找上門，他依舊不為所動，校方才停止騷擾並自行變更成績，後來還使出種種手段將他解聘。

校方人士要求W老師更改成績。（讀者提供）

W老師被解僱後遂向教育部提出檢舉。教育部於去年8月14日回覆，該檢舉案經查證有18名學生成績被竄改，已糾正學校並列計行政缺失，並納入扣減私校獎補助經費及招生名額之依據。 不過截至目前為止，受學校協助竄改成績之學生，其成績並未被更正為「不及格」，且畢業證書亦尚未撤銷。

W老師向教育部檢舉校方竄改成績，經教育部查證屬實。（讀者提供）

此外，W老師說，這些軍人都是領取國防部的補助津貼來上課，當中疑似有詐領公款的部分，他目前也將相關資料交予檢調調查，盼能還認真的師生一個公道。


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