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天降2個LV包！女子傻眼「我沒買」　更離譜的後續讓她狂求救

天降兩個LV包！女子傻眼「我沒買」　更離譜的後續讓她狂求救

▲翠翠收到兩個LV包包，讓她驚覺事情不單純，上網求助。（翻攝網易新聞）

圖文／鏡週刊

近日詐騙包裹案頻傳！一名中國杭州的翠翠（化名）在網路上分享，自己收到一大盒包裹，打開一看竟是LV官網寄來的，兩個一模一樣的包包，雖然她最近沒有買包包，但快遞單上與包裹銷售單據皆印著她的名字、電話與地址，過了幾天，她便接到一名天津女子來電，自稱包裹寄錯，會讓快遞公司上門取件，讓她驚覺事情不單純，也上網求助。

根據中媒報導，翠翠收到包裹後一頭霧水，而幾天後接到一名天津女子來電，自稱寄錯包裹，再來又接到一通來自上海的來電，翠翠表示「我的手機上顯示，這個電話是快遞電話。電話裡，對方說自己是LV客服，提出讓快遞上門收件」，不過接到電話後她猶豫了，擔心對方是詐騙集團，於是便將來電顯示的號碼於網路上搜索，查到該電話是「詐騙電話」的紀錄，她也將該電話記起來。

天降兩個LV包！女子傻眼「我沒買」　更離譜的後續讓她狂求救

▲翠翠將快遞電話上網搜尋，結果紀錄卻是「詐騙電話」。（翻攝網易新聞）

之後，翠翠又再次接到那通「詐騙電話」的來電，而這次「手機上顯示變路易威登客服，還是要求我把包裹寄回，但對我的疑慮，對方也沒給出解決辦法」，因此翠翠拒絕讓對方收貨，表示「這包我肯定會還得，但一定是還給LV官方，而不是還給天津買家」「我就是要一個可信、LV官方來連繫我，我甚至可以把包還給杭州LV專櫃」。

當晚，天津買家又來電表示，自己是通過官網上的物流訊息，才發現網購的包包被寄到杭州，該買家稱「起初LV是認為我的帳號地址填錯，但我說不可能，我所有看到的地址都是天津，我也有截圖為證，後來他們才承認是系統有問題，並回覆我說盡快會給我發包，但目前還沒有發，說有消息會通知我。」

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▲文章一出，網友紛紛大讚翠翠「防詐騙意識很強」。（翻攝網易新聞）

天津買家更表示，自己才是整起事件的最大受害者「我等了3個多月，花錢買的包裹莫名其妙寄給別人，而且我自己的LV官方帳號竟然出現別人的地址、電話、姓名等，真的太可怕了！」

不過，官方路易威登客服則表示，對於這件事情並不知情。律師則建議，無論是翠翠或者天津買家，都不要私下解決這問題，這樣會有風險，應該要讓品牌方承擔責任，並把後續延伸問題處理好。

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▲文章也意外釣出網友留言，分享自己遭詐騙的經驗。（翻攝網易新聞）

對此，不少網友紛紛大讚「防詐騙意識很強」「學到了，要是我的話，第一反應真的就是寄回去」；不過，文章也意外釣出有類似經驗的網友留言「我也錯收到過一個Tiffany項鍊，我查4萬多，好幾個（人）打電話來要，我就報警了」「遇到過類似事件，莫名其妙收到一袋小米，電話、地址、姓名都和自己對上，領了之後放了2至3天，沒異常就給鳥吃了，結果1週後有個人自稱快遞，打電話過來說要我們退還這個快遞，不然要賠償損失…」。


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