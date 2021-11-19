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石木欽懲戒案傳喚翁茂鍾出庭：都是吃飯話家常，不會討論案情

▲富商翁茂鍾涉易服社會勞動造假案，台南地院開庭時表明全部認罪，盼給他自新機會，讓他交保、就醫。（圖／資料照、記者周宸亘攝）

▲翁茂鍾出庭，證稱與石木欽間都是單純朋友的交往。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭19日傳喚富商翁茂鍾出庭作證，他證稱，與石木欽相識3、40年，都是單純的朋友交往。日常的相約「都是吃飯、話家常，不可能在與多人吃飯時討論案情。」

全案於6月底首度開庭審理，本案除職業法官外，另外還加入2名參審員共同審理，不過全案於7月中第二度開庭審理時，監察院代表突然當庭提出，合議庭准許石木欽不用出庭得以委任代理人到庭，明顯執行職務有偏頗，因此聲請法官迴避。合議庭隨即諭知停止審理，靜候法官迴避裁定結果。迴避案於8月間做出裁定，懲戒法院駁回監察院迴避聲請，而參審員中1人也因個人因素辭退，改由另名參審員組成合議庭。

本次開庭最大焦點，在於石木欽與監察院均向法院聲請傳喚翁茂鍾出庭作證，翁茂鍾先前因心臟開刀請假，本次庭訊他在開庭最後一分鐘才出現在法院，引起媒體搶拍。他隨後進入法庭，法院也準時開庭審理。

審判長吳景源先請他陳述跟石木欽的關係，翁茂鍾說「與他相識3、40年，從在台南擔任檢察官時就已經認識，但都是正常、單純的朋友交往。也沒有像石木欽請教過法律問題。」「認識很久了，定時或不定時會見面，見面不是為了討論案情，都是話家常。」

吳景源接著就翁茂鍾被檢方查扣的27本筆記本開始逐一詢問，是否與筆記本記載的人員見面、吃飯？見面是否討論案情？翁茂鍾大多回答「時間太久遠了（距今均超過20年），記不清楚；若是筆記本上有記載，應該就是有見面吃飯。」「都是朋友間的聚餐，這麼多人聚餐，也不適合一起討論案情，就是朋友間的話家常、單純的交往。」

吳景源提出的筆記本記載名單中，參與翁茂鍾的餐會者，除了司法官以外，還有牙醫師、律師、會計師、銀行經理、醫師；甚至前國防部長湯曜明，也邀請翁茂鍾與石木欽等人，共同參加球敘、餐敘。

此外，吳景源也詢問買賣翁茂鍾公司股票的問題。翁茂鍾證稱，從未告知石木欽「可以買賣這些股票」，而且這些公司當時都有專業經營團隊，他沒參與經營也不了解經營狀況，更沒有告訴石木欽「可以買或可以賣」這些股票。翁茂鍾說，甚至有些股票現在都已經賠本；他強調，公司要養一千名員工，所以不斷尋求資金，才會處分這些非核心的投資，必非炒作股票。

▼翁茂鍾到法院出庭，引起搶拍。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼翁茂鍾到法院出庭，引起搶拍。（圖／記者吳銘峯攝）

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