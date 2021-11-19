春節「集中檢疫所」已預訂830間　還有6370間可預約！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨上午10點開放首波集中檢疫所春節檢疫訂房，根據指揮中心最新統計，目前已預約830間房，現在還有6,370間空房。

春節專案集中檢疫所分流預約，昨天上午10點開放「12/14～12/31入住者」線上訂房及刷卡，11/23（二）上午10點開放全時段「12/14～2/5入住者」線上訂房及刷卡。收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。

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而針對在7+7專案前已經預約的民眾，指揮中心也開放退費。發言人莊人祥表示，當時沒有專案，是14天每天2000元，所以這部分可以提供退費，改為只住7天。

另外，指揮中心今也宣布，考量該專案民眾都處於隔離封閉期間，所以第十天原本規定的家用快篩，會改提供公費家用快篩。

春節檢疫方案中，14+0+7僅可入住防疫旅館，10+4+7是入境後前10天只能入住防疫旅館，7+7+7入境者一定要完整接種兩劑疫苗且滿14天。需要特別注意的是，返家居家檢疫期間，同住者不可搭乘大眾運輸，禁止到人潮擁擠場所。