嘉義食安大樓落成啟用檢驗量能媲美六都　嘉義優鮮更有保障

▲▼ 嘉義食安大樓聯合檢驗室正式啟用。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



位於縣治特區、由台塑企業捐建的食安大樓聯合檢驗實驗室，19日上午由縣長翁章梁和台化公司洪福源董事長等人主持啟用儀式，正式開啟嘉義縣食安新紀元。



食安大樓由台塑企業捐建，為表達感謝及紀念台塑創辦人之一王永在先生，取名為「永在食安大樓」，2016年1月15日動土，2018年7月2日完工，初期由中央食藥署進駐運作，翁章梁重視地方食安，2020年1月回歸嘉義縣政府經管營運，並由衛生局統籌管理。





永在食安大樓回歸，以「食安永在」為願景，整合衛生檢驗與環保環境檢驗，以食安把關為核心，結合食品後市場監測檢驗及農漁業源頭管理、環保環境檢驗，強化農、漁、畜產用藥檢驗，提升嘉義縣農漁畜產品的食用安全水準，打造「嘉義優鮮」品牌認證，要讓嘉義縣最優質的農產品從國內市場走向國際，不僅為縣民食安把關，也開啟嘉義食安新紀元，實現農工大縣願景。



洪福源指出，王永慶和王永在兩位創辦人年輕時候從嘉義發跡，賣米是也是食安工作，翁章梁對食安有堅持的理念，台塑有機會捐建食安大樓，是台塑的榮幸，食安大樓將延續著對食安的堅持與責任，相信兩位創辦人都會很安慰。

翁章梁表示，王永慶兄弟對嘉義很有感情，從長庚嘉義紀念醫院、籌建永慶高中、老舊教室整建到捐建食安大樓，發揮企業社會責任，給了嘉義這麼多的支持，嘉義人永遠感念在心。

為提升檢驗量能，衛生局爭取食藥署補助、縣府編列3000多萬經費，更新檢驗設備及精進檢驗技能，陸續購置｢液相及氣相質譜儀與ICP-MS｣等高精密儀器，並建置完成氣相層析儀(含頂空系統)，大幅提升檢驗精密度。



聯合檢驗室檢驗量能已從縣級躍升至全國聯合分工檢驗，擴充381項農藥殘留檢測、漁畜產品7大項動物用藥殘留檢測(如乙型受體素等)及水質重金屬檢測等，檢驗水準媲美六都。



永在食安大樓將由嘉義縣衛生局和環保局派員進駐，針對嘉義縣最優質的農漁產品、包括水質進行國際級標準的檢驗，打造「嘉義優鮮」品牌，有了食安大樓掛保證，就是食品安全的保證。