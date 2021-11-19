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內湖賽車手遭控設「超跑陷阱」　賣法拉利竟缺30萬鑰匙

經營超跑租賃的尚恩汽車，出面指控他所租購的4輛超跑，在清償過戶時卻接連出狀況。（圖／王永泰攝，CTWANT合成）

▲經營超跑租賃的尚恩汽車，出面指控他所租購的4輛超跑，在清償過戶時卻接連出狀況。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位在桃園春日路上的尚恩國際汽車專門做超跑租賃服務，去年7月向內湖某間知名超跑公司租購了1輛730萬元的麥拉倫570s，之後陸續以同樣方式購買法拉利、奧迪及藍寶堅尼3輛超跑，總金額近3000萬元，但今年8、9月在清償過戶2輛車時，超跑公司卻出現「搞丟行照、鑰匙及出廠證」等離譜問題，讓尚恩汽車懷疑對方信譽有瑕疵，擔心還未交車的2輛超跑會有狀況。

本刊記者在9日下午來到尚恩國際汽車，老闆季先生氣憤翻出4份買賣合約，他透露先前是經朋友牽線才與對方合作，且對方是業界頂級賽事的車手，對租賃業有興趣，才會互相配合一起賺錢，但1年來對方卻頻頻出狀況，讓季先生有踏入陷阱的危機感。

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季先生頭一次與內湖的某間超跑公司合作，當初談妥價格，事後卻被要求支付違約金，對方也從未開立發票。（圖／王永泰攝）

▲季先生頭一次與內湖的某間超跑公司合作，當初談妥價格，事後卻被要求支付違約金，對方也從未開立發票。

季先生去年7月買了第一輛麥拉倫，車子是2016年出廠，當初談的售價是730萬，保證金250萬，分36期，每期付19萬6千元，事隔3個月又再購買法拉利458，這輛車結清時是684萬，保證金是120萬，今年1月、4月又買了2016年出廠的奧迪R8及藍寶堅尼LP610-4，售價分別為600萬、860萬。

但今年8月間要結清第一輛麥拉倫時就出了問題。原本這台車的尾款只剩350萬，不過雙方清償過戶時，對方卻要求季先生「先把保證金補到帳戶，之後再一併歸還」，明明合約沒這麼約定，尾款也談攏了，為何要由買家支付這筆費用，他覺得不合理。

「第一輛結清過戶時間拖太久，通常3至5天可完成的手續，卻拖到1個月」季先生已嗅出不對勁，隔一個月再結清過戶奧迪時，果然又出現原廠鑰匙、行照及出廠證不見等問題，然而對方給的答案就只有一句『就找不到』，實在很不負責任」。季先生說，雖然兩輛車已清償過戶，但接著法拉利又出現過戶瓶頸，錢都準備好了，但對方一拖再拖，以致遲遲無法辦理。

現在藍寶堅尼合約未到期，但季先生的心裡仍舊擔心又會出現什麼狀況，加上4輛超跑中，法拉利及奧迪的鑰匙都「憑空消失」，重打一副鑰匙須10萬至15萬元，不過季先生說「錢不是問題」，最麻煩的是要與國外原廠公司註銷晶片再重新申請，若與賣方無法達到共識，不排除會交由司法途徑來解決。

季先生說超跑的鑰匙重打很麻煩，不但要向原廠註銷晶片，2副加起來還要近30萬元。（圖／季先生提供）

▲季先生說超跑的鑰匙重打很麻煩，不但要向原廠註銷晶片，2副加起來還要近30萬元。

對此，本刊致電該間超跑公司負責人張先生，他喊冤表示季先生所說根本不是事實，且表示「出廠證、行照等東西都能補出來，但對方錢沒進來，我們也沒收到票款，租金又延遲，做賊的喊抓賊，而且搞丟鑰匙也不是事實，當時交車對方就拿走了，現在又把責任怪罪在我身上不合理吧。」

張先生說，「4輛超跑都有延遲繳交租金的情況，約定的時間錢沒進來，一開始他遲繳，我們也沒要他付違約金，後來一直遲繳一直遲繳，才寄存證信函給對方，要求匯錢，而且對方電話不接，也不出面處理，才會用這種手段。」

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