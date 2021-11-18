彭帥報平安電郵「and」藏玄機　連大陸網友也看不下去

▲彭帥寫給WTA的電郵信中否認她曾指控遭性侵，真實性卻引人猜疑。（翻攝彭帥微博、推特，下同）

圖文／鏡週刊

中國女網名將彭帥日前在微博爆料曾遭中國前副總理張高麗性侵，之後發展成一段不倫戀，之後便消聲匿跡，引起外界擔憂人身安危。中國官媒環球電視網（CGTN）今（18日）凌晨突然發布宣稱彭帥寫給WTA的電郵，信中否認她曾指控遭性侵，真實性卻引人猜疑，網友還抓包電郵英文字「and」上有一個word檔案的游標，強烈質疑這封信根本不是本人所寫。

中國官媒環球電視網在推特發布彭帥已致信給WTA主席的電郵內容，「大家好，我是彭帥，關於最近在WTA官網發布的消息，內容未經我本人證實，也沒經過我的同意就發布，包含我對性侵的指控，都不是事實。我沒有失蹤，安全也沒有受威脅。只是一直在家休息，一切安然無恙，感謝大家關心。」

不過這封全英文的電郵卻被網友抓包，揪出第三行英文字「and」上有一個word檔案的游標，讓人更懷疑電郵的真實性，許多推特上的中國網友也看不下去表示：「我怎麼看都覺得是故意留的光標，寫郵件的同志勇氣可嘉，但我認為這樣做沒多大意思，既救不了彭帥還把自己拖下水」「大哥，造假也得走點心行不行，你們word文檔里面的光標都還在就直接截圖啊」「麻煩下次直接電視認罪，替受害者寫遺書也得找個專業點的寫手吧，再不濟作假也作圓些至少把編輯光標去掉」。

網友也狠酸，「真是笑話」「侮辱智商的文筆和澄清方式，不過很中國特色」「有了這封信，更加確信她的處境非常危險」「太有節目效果了」「『此地無銀三百兩』的公告。這下更確定了，彭帥性侵是真，她現在的安全應該令人擔心」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【彭帥震撼彈】中國官媒曝彭帥電郵「否認指控性侵沒失蹤」 WTA主席：不信是她寫的

嗆中「審查永遠不OK」 大坂直美聲援彭帥：希望她和家人都安全

【彭帥震撼彈】誰給彭帥這麼大的膽子？ 王丹爆「2點」耐人尋味