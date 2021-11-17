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3小六女「結伴跳樓」最新進展曝！瘋傳玩藍鯨遊戲入魔…官方打臉

▲國小3名女生集體5F跳下。（圖／翻攝自微博）

▲國小3名女生集體5F跳下。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇啟東實驗小學15日有3名小六女生，集體從5樓跳下來。現場畫面顯示，3名學生肢體變形趴在地上，一動不動。事後，有陸媒報導稱，3孩子疑似在玩藍鯨遊戲，該遊戲最後一個任務是自殺。不過，江蘇啟東市宣傳部門17日闢謠稱，經公安機關初步調查，沒有發現和網路傳聞的遊戲有關。

事發當晚，該校發布通告，「11月15日下午4時57分左右，我校有3名學生發生墜樓事件，學校第一時間撥打120送醫救治，目前，3名學生生命徵象基本平穩。」

網傳的「啟東公安要情」顯示，15日，市公安局接到報警稱，匯龍鎮實驗小學有3名學生墜樓。經初步了解，系該校六（一）班吳某某（女，11歲），陳某某（女，11歲），張某某（女，11歲）從該校D樓墜落，現3人已送至人民醫院救治。相關調查工作進行中。

15日22時10分許，啟東市公安局城西派出所一名值班警員表示者，網傳內容屬實，目前案件仍在偵辦中，3名墜樓學生被送往啟東市人民醫院救治，具體情況不便透露。事後，有陸媒報導，有家長稱3名學生墜樓疑與玩遊戲有關。

報導還稱，啟東市、海安市等幾所學校已在家長群發布通知，多地有學生因玩「藍鯨」等遊戲入魔，嚴重影響學生身心健康，甚至危及生命。學校要求家長仔細排查子女有無參與此類幾款遊戲的跡象，並向班導師匯報。

據《東方網》報導，「藍鯨遊戲」是一款臭名昭著的死亡遊戲，一旦參與該遊戲，組織者會逐步引導參與者進行自殘、自殺等行為。2017年，四川公安機關曾破獲一起「藍鯨」案件，52人參與遊戲，其中22人有自殘行為，2人因參與過深，精神出現異常被送精神病醫院治療。參與者年齡最小的11歲，最大的29歲，尤其以11到17歲年齡段的青少年居多。

不過，17日下午，江蘇啟東市宣傳部門針對該墜樓事件通報稱，目前3位學生生命徵象平穩，正在繼續接受精心的治療。經公安機關初步調查，排除他人所為，沒有教師體罰、校園欺凌等現象，沒有發現和網路傳聞的遊戲有關。

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