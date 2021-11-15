混血正妹夜店醉斷片！驚醒身邊躺裸男　體內還驗出「好友DNA」

▲北市一位混血美眉在夜店喝醉斷片，醒來才知遭2名男子性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市一位年輕混血美眉今年和吳姓男子到夜店喝酒斷片，醒來赫見自己與昨晚剛認識的黃姓男子赤裸併躺，驚叫哭喊吳男怎沒保護她，黃男爆料吳男先和女方嘿咻、他再接手，美眉更加崩潰，2男挨告辯稱女方同意上床，台北地檢署查明女方在夜店已眼神呆滯、步履蹣跚，認定2男趁人之危，均依乘機性交罪嫌起訴。

受害女子尚未20歲，由台籍母親陪伴在台求學，和19歲吳男是大學朋友，今年（2021年）4月22日，女子接受吳男邀請，找一位姊妹淘作伴到北市忠孝東路一家夜店狂歡，席間認識黃男等人，隔天凌晨姊妹淘先閃，女子已有醉意，被吳男與黃男勸說另覓地點續攤。

不過，女子因喝醉斷片，直到天亮宿醉頭痛醒來，赫然發現自己全身光溜溜躺在陌生房間的床上，轉頭驚見黃男一絲不掛躺在她身邊，當場嚇得慌亂哭叫，質問被嚇醒的黃男怎麼回事，吳男怎麼不見人影、為何沒保護她。

黃男表示凌晨和吳男搭計程車，將她帶到吳男的朋友家裡，吳男先溜進房和美眉嘿咻，他等到吳男完事走人，跟著也進房一親芳澤。女子一聽更崩潰，趕緊到醫院驗傷，果真在體內驗出2名男子的DNA，事後證明就是吳、黃2男所留。

2男挨告到案都否認性侵，辯稱對方當時有說願意，女子堅稱不可能，她對吳男沒意思，跟黃男更是剛認識，罵2男趁她喝醉佔便宜。

檢方勘驗夜店監視畫面，確認女子離開時雖能自己走路，2男沒強拉、強摟，但她眼神呆滯、步履蹣跚，進電梯時還用手扶牆狀似站不穩，顯然已醉到意識不清，據此認定2男趁人之危，依乘機性交罪起訴2男。