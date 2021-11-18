21歲正妹罹罕見癌症　離世前「不停指眼睛」：想捐眼角膜

▲歐陽忻怡的大愛成就了2名陌生人。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

湖北武漢一名21歲少女歐陽忻怡患有罕見的胸膜間皮瘤，近日病情惡化，在她離世前，渾身插滿管子的她完全說不出話，但仍不停指著自己的眼睛，表示想捐出眼角膜，最後她的父母也遵照女兒生前遺願，將她的一對眼角膜捐出，由一名3歲男童和一名43歲女士接受捐贈。

綜合陸媒報導，歐陽忻怡的母親鄒美芳回憶，女兒在今年7月9日、過21歲生日時，簽署了一份器官捐獻協定，當時家人都覺得這還是件很遙遠的事，沒想到她卻在今年10月被確診患有罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞轉移至頭部，失去了手術機會。

歐陽忻怡的病情每況愈下，也讓她想起了當初簽署的器官捐獻協定，由於癌症病人的很多器官不能使用，捐角膜成了她唯一的執念。10月24日，渾身插滿管子的歐陽忻怡已說不出話，但仍不停重複一個動作，「她就指著眼睛，一直指著眼睛，她想捐出眼角膜」，鄒美芳明白女兒用意，儘管萬般不捨，她的父母最終還是決定完成女兒的心願，將她的眼角膜捐出。

歐陽忻怡的眼角膜由一名3歲男童和一名43歲女士接受捐贈，而她的表姐近日也完成了人體器官捐獻登記，她的父母也準備簽署器官捐獻協定，用實際行動支持女兒。網友得知後相當感動，紛紛留言「讓愛延續～一路走好天使」、「人美心善的女孩，只是回天上當仙女啦」、「善良的孩子一路走好」。

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