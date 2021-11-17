恐嚇網友判罰6萬免關！連千毅鬆一口氣：謝謝法官　訴訟策略曝光

▲連千毅（右二）涉妨害自由罪二審宣判。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳雕文／新北報導

連千毅近來因為扶持鄧佳華、放話幫助澎恰恰等藝人，屢上新聞版面，但他在2018年因恐嚇男網友被起訴，本月17日二審宣判拘役60天（可易科罰金6萬）定讞，引發各界討論的是，先前連在直播中豪氣聲稱年收8億元，開庭時卻改口說「直播月收入僅5萬，還要養2個小孩」。對此，連千毅說出當時的訴訟策略。

▲連千毅坦言老婆一個月給他5萬零用錢，以下同。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

面對判決結果，連千毅說，「就是謝謝法官！」至於有媒體提到，開庭時跟法官說自己的月收入5萬，連千毅17日在臉書發文說，「對啊，新聞說的沒錯！自己是小康家庭，娜美老婆對我很好，一個月都給我5萬塊零用錢，剪頭髮、加油、吃飯，還有兩個兒子要養，等到未來存夠錢，他一定要買一台好車和房子過過癮」。

後來連千毅受訪時解釋，「一個月光是鄧佳華就要發給他3萬多了，還有其他員工的薪水，所以我月收入怎麼可能只有5、6萬，不過我的收入的確都是交給我老婆娜美保管，她就是每個月給我一些零用錢。」至於實際月收入，連千毅回應，「我沒有去細算啦！不過每一年公司都是破億的營收」。

▲▼連千毅表示，上星期才去發放物資，如今判決出爐，他再加碼拿出60萬購買物資，過年前會發給清寒家庭以及低收入戶。（圖／連千毅提供）

連千毅還說，「所有說詞都是策略啦！律師希望我在公家機關就是保持低調，我去法院穿很輕便，全身運動服。律師要我不要穿金戴銀啦！打訴訟當然要聽專業，律師以他的策略考量，所以叫我怎麼講，我就怎麼樣做。所以跟法官說的5、6萬月薪，是律師當時建議我這樣說的」。

連千毅分享，「大概再一個月吧！我們的新公司就要到上市上櫃的階段了，我是董事耶！所以我跟你講，『娜美給我零用錢』是在網路上比較開玩笑的講法啦！零用錢5、6萬怎麼夠花，可能去一場應酬吃吃飯就要花到這麼多了；至於告我的那位，現在我們也是好朋友，事情都過好幾年了，對方也很客氣，他還發訊息跟我說新年快樂耶」。

最後連千毅補充說，「為了謝謝法官給我這6萬元的懲罰，我這邊決定再拿出60萬，在過年之前舉辦『寒冬送暖』的活動，購買物資發放給低收入戶與清寒家庭」。