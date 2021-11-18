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陸「黑馬」新冠藥已臨床「同情用藥」　實現單抗體對付變種毒株

▲新冠疫苗,疫苗,北京地壇醫院。（圖／CFP）

▲北京地壇醫院使用DXP-604讓部分新冠感染者接受「同情用藥」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自主研發的DXP-604被認為是幾款自製新冠藥中的「黑馬」，相較於其他候選藥物多使用「一對抗體」對抗新冠病毒，DXP-604憑「單個抗體」就能對付變種病毒。北京地壇醫院目前有部分新冠感染者接受DXP-604的「同情用藥」。使用後患者體內病毒載量大幅下降，憋喘、味嗅覺減退等症狀明顯好轉，部分病人甚至已康復出院。

▲大陸自主研發的DXP-604新冠藥。（圖／翻攝科技日報）

▲大陸自主研發的DXP-604新冠藥。（圖／翻攝科技日報）

《科技日報》報導，該藥由北京大學謝曉亮團隊與丹序生物聯合開發。謝曉亮表示，單個抗體取代「抗體對」特點使它的生產成本將是其他候選藥的三分之一以下，目前丹序已與國藥集團中國生物達成合作開發意向。

據了解，DXP-604為一種中和抗體藥物，原型是人體內本來就有的中和抗體。在與新冠病毒對抗後，患者的免疫機制會擇優選出有與病毒一戰之力的中和抗體。新冠特效藥在這選擇的過程中，必須做到優中選優。

過去優選抗體耗時需以年計，中和抗體底數巨大，再加上痕量難以捕捉，透過高通量單細胞基因測序技術的發明，讓研究者可以逐個細胞快速翻找。

▲新冠疫苗,疫苗,北京地壇醫院。（圖／CFP）

▲大陸新冠疫苗技術已臻成熟，正全力研發新冠治療藥物。（圖／翻攝科技日報）

北大團隊在幾個月內實現了對8000餘個候選抗體的篩選。數據顯示，基於超幾倍篩選，北大團隊篩出多個特效候選藥，DXP-604就是其中的佼佼者。謝曉亮指出，這也是該藥用於治療時僅需0.6克，而且還能更少，「我們正在做爬坡實驗，有可能0.3克就夠。」

謝曉亮指出，研究過程中，曾有一個候選藥DXP-593被Delta變種毒株逃逸，它的藥效很高，反而給病毒施加巨大的進化壓力，新冠病毒的氨基酸序列發生變化，抗體失效，「近一億元（人民幣）的研發經費就此打了水漂。」

對於DXP-604新灌藥，謝曉亮表示，它給了新冠病毒一個「兩難」困局，「要麼不變異（變種），被DXP-604中和，要麼變異「出圈」，但會變化多到很難再結合到人體細胞上，讓新冠病毒落入不變等死、變是找死的境地，這也是DXP-604的殺手鐧。」

這款被認為是大陸自製新冠藥的「黑馬」正進行國內Ⅱ期臨床試驗，與大陸國藥集團中國生物接洽，推進海外Ⅱ/Ⅲ期臨床試驗。同時，北京市已批准DXP-604作為「同情用藥」，在北京地壇醫院臨床救治，目前臨床試驗和「同情用藥」的藥物均由藥明生物生產。

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