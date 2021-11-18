　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明年「運勢旺到爆」5生肖！正偏財齊聚、工作要升遷加薪了

▲▼錢。（圖／記者張一中攝）

▲命理專家小孟老師分析5生肖明年運勢超好。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

本刊日前報導《這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來　你上榜了嗎》一文，由命理專家小孟老師分析有4個生肖會破財、生病甚至愛情運卡關。但別太灰心，他近日再統整「2022運勢旺到爆」的生肖排行榜，不僅工作上能力被肯定、業績蒸蒸日上，戀情終於開花結果，就連財運也跟著大爆發，快來看看上榜幸運兒是不是你。

小孟老師分析2022年「5個生肖運勢」旺到翻掉：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5名：屬狗，投資成功、靈感湧現

在工作中的能力逐漸被受到肯定，且工作態度也持續穩定，主管希望你能將格局再做大，若有些升遷的機會可別因畏懼而錯過，要相信自己有能力，藉此學習新事物，值得大膽嘗試。

財運方面，2022虎年屬狗的人對投資會有新想法，可稍微研究有興趣的項目，或許能悟出些心得。

第4名：屬羊，貴人湧現、擺脫苦難

明年在工作上會遇到貴人相助，除了靠自身努力外，與同事、主管的連結會更多，有很大助益，若遇到工作職責分配不均或權力鬥爭時，也會有人挺身而出，但切記「保持中立的心」、對事不對人，即可順利應對任何衝突。想變動工作的朋友適合靠朋友牽線介紹，比自己去找更順利。

財運方面，若有些投資資訊可多了解，覺得適合再多做投資。

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲這些好運生肖在工作上的能力都會被看見，有升遷機會務必把握。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第3名：屬馬，偏財十足、喜慶臨門

2022年你在工作上的表現會備受關注，好能力都被主管看在眼裡，不過也因表現亮眼，引發有些眼紅人內心不平衡，不用太在意，只要好好保持即可；如果對於小人的流言蜚語太過注意，反而易影響自身的工作效率。另外，要對自己有信心，不要隨意受人混淆你的道德心。

財運方面將有不錯偏財運，偶爾小玩刮刮樂也不錯。

第2名：屬牛，紅鸞心動、魅力無限

由於紅鸞星落入，明年屬牛人人際關係爆棚、魅力桃花無限，在工作表現上相當突出，同事主管很欣賞你，雖然自認表現還未達心目中標準，但已經很好了，不要對自己太嚴格。另外，虎年有機會接受新挑戰與任務，可藉此開開新眼界，將會有不錯的學習與收穫。

財運方面，虎年正財運還不錯，可做些保守投資讓你財運能更穩定發展。

第1名：吉星共伴、表現亮眼

2022年屬雞的人萬事都能逢凶化吉，工作上也因越來越成熟、表現亮眼而被肯定，同事與主管對你讚不絕口，但不能因此過度驕傲、自大，可以多了解還有哪方面需要進修，對於職場發揮將有加分效果。另外，想變動工作者可留意「別人找你」的工作機會，因為是看中你的能力而想合作，建議可多聊聊。

財運方面，虎年有做業績的朋友，將會蒸蒸日上。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
東北角秘境「人腦聖地」36億求售　賣家：世界唯一的穴場
女大生混酒5小時喝掛！室友去洗澡　他「看10秒」摸胸下場慘
快訊／台鐵電車線故障！　大山-後龍嚴重誤點
夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句「叔叔是打砲工具」洩綠光
東區5妹制裁惡霸！黑車慘成「裝置藝術」　網嚇壞：對方來頭不小
快訊／國道內壢匝道「聯結車撞轎車」1傷　緊急封閉
熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

快訊／台鐵電車線故障！　大山-後龍嚴重誤點

莫粉變心！莫德納打氣差　台大醫揭2原因

每一通電話都要展現熱情讓負面情緒歸零！東森購物客服之星林育伶

明年「運勢旺到爆」5生肖！正偏財齊聚、工作要升遷加薪了

熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

今有雨！狂掉11℃時間曝　強冷空氣「1天內急凍」探底12度

好市多買洗髮精…她見「下周特價」退貨被酸爆　網打臉：不退才可恥

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成「裝置藝術」…網嚇壞：對方來頭不小

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

快訊／台鐵電車線故障！　大山-後龍嚴重誤點

莫粉變心！莫德納打氣差　台大醫揭2原因

每一通電話都要展現熱情讓負面情緒歸零！東森購物客服之星林育伶

明年「運勢旺到爆」5生肖！正偏財齊聚、工作要升遷加薪了

熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

今有雨！狂掉11℃時間曝　強冷空氣「1天內急凍」探底12度

好市多買洗髮精…她見「下周特價」退貨被酸爆　網打臉：不退才可恥

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成「裝置藝術」…網嚇壞：對方來頭不小

女星「小黃卡慘遭撕碎」全毀慌了！　一翻背面兇手現形…網笑翻

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

瘋電影／線：愛在相逢時　就算相愛也得在對的時間

氣溫驟降必備！7款「暖手好物」工作打字也不手凍　讓人緊握不放

撞豐年果糖童星「一屍兩命」一毛未賠　媽慟：肇事駕駛還在辯！

福斯「暢銷跨界」T-Roc小改款亮相　新車頭樣貌、標配數位儀表

4歲Lucy「眼神噴model氣場」超齡美照曝！　五官100％神複製隋棠

第二場公投說明會來了　趙少康出馬、羅智強大戰徐國勇

精選花蓮秘境！拋開塵囂來場慢活之旅　饕客私藏食堂視野震撼又美味

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

兩津是你！羅威納犬被嫌長太黑　阿嬤幫畫「痱子粉白粗眉」網笑瘋

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成裝置藝術

孫道存72歲癌逝　486先生揭他「唯一福報」

「4生肖」越冷財運越旺

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

好市多購物　她下周特價退貨被酸

他納悶「小孩硬要去台北念書」　網戳破：你才不懂

熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？

超商員「丟、踢」包裹　風向逆襲網狂挺

鍋燒意麵驚見不明芝麻！他仔細一看崩潰

擦撞刺青大哥　大媽掏「白色長長一根」贏了

更多熱門

相關新聞

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

人的命運有部分真的是天注定，有的人一出生就含著金湯匙，能享受榮華富貴帶來的滿足，有些人則是天生勞碌命，一直處於白做工迴圈。而在女性中，還有一種注定當女神的「鳳凰命」，不僅一般偏財運都比較旺，甚至在婚姻上也能格外幸福美滿，即使步入中年，還是能成為眾人追求、羨慕的對象。對此，《搜狐網》就整理了3個有鳳凰命的生肖女，提供給大家參考。

「4生肖」越冷財運越旺

「4生肖」越冷財運越旺

男子交2.4萬學費寫80頁PPT挽救愛情仍離婚 網友：錢給你媳婦比較快

男子交2.4萬學費寫80頁PPT挽救愛情仍離婚 網友：錢給你媳婦比較快

「最幼稚」長不大星座Top 3

「最幼稚」長不大星座Top 3

在愛情裡最容易滿足的3大星座

在愛情裡最容易滿足的3大星座

關鍵字：

運勢生肖占卜工作財運愛情命理專家小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

華南期貨7美姬清涼桌曆外流！私訊塞爆了

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

小33歲辣模纏孫道存爆父女戀！「結婚挺孕肚」近況曝光

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面