明年「運勢旺到爆」5生肖！正偏財齊聚、工作要升遷加薪了

▲命理專家小孟老師分析5生肖明年運勢超好。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

本刊日前報導《這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來 你上榜了嗎》一文，由命理專家小孟老師分析有4個生肖會破財、生病甚至愛情運卡關。但別太灰心，他近日再統整「2022運勢旺到爆」的生肖排行榜，不僅工作上能力被肯定、業績蒸蒸日上，戀情終於開花結果，就連財運也跟著大爆發，快來看看上榜幸運兒是不是你。

小孟老師分析2022年「5個生肖運勢」旺到翻掉：

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第5名：屬狗，投資成功、靈感湧現

在工作中的能力逐漸被受到肯定，且工作態度也持續穩定，主管希望你能將格局再做大，若有些升遷的機會可別因畏懼而錯過，要相信自己有能力，藉此學習新事物，值得大膽嘗試。

財運方面，2022虎年屬狗的人對投資會有新想法，可稍微研究有興趣的項目，或許能悟出些心得。

第4名：屬羊，貴人湧現、擺脫苦難

明年在工作上會遇到貴人相助，除了靠自身努力外，與同事、主管的連結會更多，有很大助益，若遇到工作職責分配不均或權力鬥爭時，也會有人挺身而出，但切記「保持中立的心」、對事不對人，即可順利應對任何衝突。想變動工作的朋友適合靠朋友牽線介紹，比自己去找更順利。

財運方面，若有些投資資訊可多了解，覺得適合再多做投資。

▲這些好運生肖在工作上的能力都會被看見，有升遷機會務必把握。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第3名：屬馬，偏財十足、喜慶臨門

2022年你在工作上的表現會備受關注，好能力都被主管看在眼裡，不過也因表現亮眼，引發有些眼紅人內心不平衡，不用太在意，只要好好保持即可；如果對於小人的流言蜚語太過注意，反而易影響自身的工作效率。另外，要對自己有信心，不要隨意受人混淆你的道德心。

財運方面將有不錯偏財運，偶爾小玩刮刮樂也不錯。

第2名：屬牛，紅鸞心動、魅力無限

由於紅鸞星落入，明年屬牛人人際關係爆棚、魅力桃花無限，在工作表現上相當突出，同事主管很欣賞你，雖然自認表現還未達心目中標準，但已經很好了，不要對自己太嚴格。另外，虎年有機會接受新挑戰與任務，可藉此開開新眼界，將會有不錯的學習與收穫。

財運方面，虎年正財運還不錯，可做些保守投資讓你財運能更穩定發展。

第1名：吉星共伴、表現亮眼

2022年屬雞的人萬事都能逢凶化吉，工作上也因越來越成熟、表現亮眼而被肯定，同事與主管對你讚不絕口，但不能因此過度驕傲、自大，可以多了解還有哪方面需要進修，對於職場發揮將有加分效果。另外，想變動工作者可留意「別人找你」的工作機會，因為是看中你的能力而想合作，建議可多聊聊。

財運方面，虎年有做業績的朋友，將會蒸蒸日上。