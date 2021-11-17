混打族參考！台大AZ+莫德納期中報告出爐　間隔8週和2莫相當

▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布明天將開放混打登記，第一劑接種AZ者可以選填BNT或者莫德納或兩者都選。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提供台大醫院AZ、莫德納混打研究期中報告，結果顯示AZ+莫德納混打抗體反應比2劑AZ要高，和2劑莫德納相當，混打間隔8週者效果最佳且副作用較少；但如果單看副作用，混打會比2劑AZ要稍高，如果擔心副作用建議可以考慮打2劑AZ。

羅一鈞說明，指揮中心收到台大研究團隊AZ、莫德納研究期中報告，台大方面將召開記者會進一步說明。研究總計收案400人，分為AZ+AZ、AZ+莫德納間隔4週、AZ＋莫德納間隔8週、莫德納＋莫德納各100人，其中2劑莫德納者有1人因為接受免疫抑制劑排除，總計有399人進行追蹤試驗。

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羅一鈞表示，完整研究需要追蹤到明年2月，現在提供則是期中、第二劑接種28天的結果。初步結論，短期情形來看，效果抗體反應，混打抗體反應比打2劑AZ要明顯較高，抗體反應和2劑莫德納比相當。至於副作用，混打會比2劑AZ症狀要高一點，建議擔心有副作用民眾，還是接種AZ，保護力比混打弱，但副作用比較容易接受。

至於間隔，8週抗體反應會比4週好，也和2劑莫德納比較接近，副作用則比4週少，國內目前混打建議也是8週以上。太短時間效果沒那麼容易比較好，副作用可能多一點點。