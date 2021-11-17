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人妻騙單身猛追求！小王一啪GG　遭人夫提告崩潰：想當炮友早講嘛

▲桃園市某國小向姓主任與同校女老師傳出婚外情，元配接獲匿名信暗指「為人師表卻搞婚外情」憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人妻隱瞞已婚身分騙小王交往，丈夫發現後怒告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

人妻小君（化名）隱瞞已婚身分跟男子阿宏（化名）交往，被丈夫發現後怒對2人提告求償。阿宏挨告後當場氣炸，不僅將小君趕出住處，還怒嗆，「你想要當炮友，你就早講」等，而法官審理後認定2人侵害人夫配偶權，依法判2人須連帶賠償20萬元。

小君丈夫主張，他與小君結婚7年，但他卻無意間發現小君傳訊息給阿宏，並談及2人同居及懷孕墮胎一事，他才驚覺自己被戴綠帽，氣得跟小君離婚，並且對2人提告求償。

法院審理時，小君否認姦情，還辯稱對話紀錄事阿宏前女友拿她手機傳的，不過說詞全被阿宏打臉。

阿宏表示，他與小君認識時，小君一直告訴他自己已離婚，起初2人並未交往，而他也北上桃園工作，還結交到女友，但小君卻窮追不捨，還追到桃園找他表示愛意，但他因有女友而拒絕小君。沒想到，小君遲遲不肯放棄，不斷嘗試與他聯繫，他因此被小君感動而答應交往。

阿宏怒指，他與小君交往後卻無意間從吳女母親口中得知，小君根本沒有離婚，他當場氣得要求小君搬出住處，更傳訊怒嗆，「其實你如果想要當炮友，你應該早早跟我講，我就不用這樣子付出啊，就偶爾帶你去旅館上床就好了，這樣不是很簡單，後面的事情都沒有」。他強調，主觀上他並沒有要侵害小君丈夫配偶權的故意或過失。

不過，法官調查發現，2人確實有交往關係，且有發生性行為，另外小君也曾傳送，「謝謝曾經擁有過彼此的小孩」、「如果又懷孕的話當作什麼都沒有你能嗎？」等語給阿宏，她雖辯稱是阿宏前女友拿她手機傳訊，但從內容中並看不出來，因此不採信小君說法。

至於阿宏辯詞部分，雖他強調並不知道小君還未離婚，但2人確實有相當親密程度的男女交往關係，已破壞了小君丈夫的婚姻幸福，最終仍判2人須連帶賠償小君丈夫20萬元。全案可上訴。

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