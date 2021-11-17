高端人士為出國混打！　陳時中：已經有18人接種「打莫德納最多」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布政策，接種高端疫苗有緊急出國需求者，可以依需求於出國前接種其它國際認證疫苗，引發外界四劑戰士、白打、重打等爭論。衛福部長陳時中今日透露，已經有18人完成接種，分別有3人打AZ、6人打BNT、9人打莫德納。

▲立法院社福衛環委員會，衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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立法院衛環委員會今邀請衛福部、外交部就「疫情指揮中心宣布國人接種COVID-19（新冠肺炎）高端疫苗，可依擬入境國的查驗需求，加打2劑國際認證疫苗之健康風險評估過程及高端疫苗國際認證進度、接種後可入境或入境免隔離國家洽談進度」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委莊敬程詢答時請陳時中說明，高端開放混打其它疫苗，是否效果問題，與國際間隔半年接種第三劑差異。陳時中說，加打第三劑間隔6~9個月，主要是因為疫苗接種半年後效果會衰退，追加接種讓抗體維持，「高端不是這樣的問題」。

指揮中心規劃接種高端疫苗國人若有緊急出國需求，因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，和前一劑高端需間隔28天。陳時中說，高端不是接種1個月效果就遞減，效果仍在，只是因為國外入境要求，而提出變通的方式。

陳時中說，目前接種高端者，已經有18人進行其它疫苗接種，包含AZ3人，BNT6人，莫德納9人。至於混打安全性，陳時中強調，各別疫苗安全性臨床科學數據都有證明，至於混打情況，以流感疫苗、肺炎鏈球菌等和高端一樣都是蛋白疫苗，間隔7天就可打，英國還甚至同時打，沒有因為混打造成安全顧慮。