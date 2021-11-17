祖孫命喪砂石車輪下！警加強取締大型車違規　籲機車族遠離大車

▲北市士林區日前發生砂石車與機車碰撞，導致祖孫2人遭砂石車捲入車底傷重不治憾事。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區日前發生一起砂石車與機車碰撞死亡車禍，造成祖孫2人遭砂石車捲入車底當場死亡憾事。而士林區中正、延平北路口為新北市三重、蘆洲區進入北市重要聯絡要道，上下班車流量大且大型車多，若機車族與大型車爭道或不依號誌行駛，容易忽略安全距離造成擦撞交通事故，對此警方將加強取締大型車違規。

15日延平北路五段、中正路口，發生死亡車禍，51歲張男駕駛砂石車沿中正路西向東行駛，正要往工地途中，從環河北路右轉中正路，與機車都是西向東行駛，陳姓阿嬤當時騎車前胸揹1歲孫女，下重陽橋引道後，原行駛在砂石車後方，疑想超過砂石車不慎往左偏，遭砂石車從後方追撞，被高速推撞8秒，一度消失在監視器畫面。

▼祖孫遭砂石車輾過，一度消失在監視器畫面裡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，士林分局為加強防制大型車事故，並統計出，從今年統計至11月15日，已取締大型車交通違規計186件，較去年同期增加20餘件；今年大型車交通事故211件，與去年235件相比，已明顯下降24件，但為避免憾事再度發生，士林分局已規劃取締大型車違規專案，針對中正、延平北路口等易肇事路口，加強取締大型車違規；另針對路口車流分流及不合理交通工程，積極與交通權責單位研議改進，望強化改善社子地區交通用路環境。

士林分局也呼籲駕駛朋友，大型車應注意速控觀念，切勿超速及違規行駛，機車族應遠離大型車勿進入視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害。