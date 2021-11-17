快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天10時25分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度5.9公里，最大震度3級。
【 第107號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年11月17日10時25分35秒
震央位置：北緯24.77° 東經122.18°
震源深度：5.9公里
芮氏規模：5.2
相對位置：宜蘭縣政府東方 42.7 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：蘇澳、武塔、牛鬥、澳花、南澳、冬山
2級：頭城、宜蘭市、內城、大同、南山
1級：龜山島
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、西寶
2級：太魯閣、鹽寮
1級：秀林、銅門、水璉、磯崎、花蓮市
● 新北市地區最大震度2級
2級：三貂角、五分山、烏來、萬里、石門
1級：新店、新北市、五股、淡水
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東
1級：關西、竹北市、峨眉、五峰
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、大甲、梧棲
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山
1級：奧萬大、日月潭、玉山
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市、彭佳嶼
● 臺北市地區最大震度1級
1級：信義區、臺北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、苗栗市、三義、鯉魚潭、竹南
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、四湖
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：番路、民雄
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