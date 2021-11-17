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春節返台集檢所14天改7天「可退款」　同狀況有15人

▲▼立法院衛環委員會 陳時中列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院衛環委員會，陳時中列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

有民眾春節前返國預定14天集中檢疫所，因適用7+7+7專案條件想改為7天，詢問1922卻獲得無法退費回應。指揮中心表示，因應春節專案符合條件者，可改為只住7天，並且可以退費及退差額；初步調查有15人有類似情況，會依照個案狀況處理。

因應春節會有大批旅客入境，中央流行疫情指揮中心放寬完整接種2劑疫苗者可用「7+7+7」檢疫方案，並開放集中檢疫所供「7+7+7」專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

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指揮中心公布，春節專案集中檢疫所分流預約，今起上午10點開放「12/14～12/31入住者」線上訂房及刷卡，11/23（二）上午10點開放全時段「12/14～2/5入住者」線上訂房及刷卡。收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。

不過，有赴澳洲國人在專案前已經預定集中檢疫所，他投訴媒體指出，因為符合「7+7+7」方案，想退回之前預訂集檢所2週的第2週費用，致電1922卻得到「問哪個單位都是一樣的，退不了款」的回應。

醫福會簡任視察賴貞蘭表示，集中檢疫所自6/27～12/31有開放入境旅客自費訂房，一次14天，每天2000元，訂房的時候就刷卡付款。

至於符合春節方案者「可以申請退款」，賴貞蘭表示，民眾需提出申請，經審核疫苗證明、返家1人1戶等條件都有通過，款項就會退還信用卡。

醫福會指出，原預定集中檢疫所時間如果在12/14～12/31，符合7+7+7專案條件，可改為只住7天，並且可以退費及退差額，目前經查有15位有上述狀況。會依個案狀況一一處理。

▲▼集檢所春節專案總論、預約級入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲▼集檢所春節專案總論、預約級入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲▼集檢所春節專案總論、預約及入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲▼集檢所春節專案總論、預約級入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲集檢所春節專案總論、預約級入住流程、預約注意事項。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】
 集中檢疫所「春節專案」

11/17（三）10am 開放『12/14～12/31入住者』線上訂房及刷卡。

11/23（二）10am開放全時段
『12/14～2/5入住者』線上訂房及刷卡

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