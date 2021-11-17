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台裔吳弭宣誓就職　成為波士頓首位女市長

▲▼台裔市議員吳弭（Michelle Wu）以64.2％的得票率大勝對手喬治（Annissa Essaibi George）成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲台裔市議員吳弭成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約16日專電

兩週前壓倒性勝選的吳弭今天宣誓就職，成為波士頓史上首位女性及有色人種市長。雙親來自台灣的她承諾打造屬於全民的波士頓，大膽改革之餘處理好基本市政工作。

吳弭（Michelle Wu）在丈夫佩瓦斯基（Conor Pewarski）與兩名兒子陪伴下，中午時分在全場起立鼓掌聲中步入波士頓市議會大廳，全家一同參與就職儀式，吳弭的恩師聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也到場見證歷史。

3度連任市議員的吳弭提到，初次踏進波士頓市政廳時，她感覺像個隱形人，被回音繚繞的長廊吞噬、被檢查哨點和議會長桌嚇住，也令她想起自身移民家庭試圖遠離這種地方。

她說：「但我們家庭艱苦奮鬥，帶給我替前市長梅尼諾（Thomas Menino）及幕僚長魏斯（Mitch Weiss）實習、過去10年意外成就圓滿歷程的機會。今天的我對市政廳走廊與樓梯間瞭若指掌，就像自己的家一樣。」

吳弭帶有左派色彩，競選政見著重社會公平，包括降低居住成本，並呼應民主黨內進步主義派，提出以2040年實現碳中和為目標的「綠色新政」願景。部分觀察家認為，主張大刀闊斧改革的吳弭偏離中間路線，就任市長後恐遭遇守舊勢力反彈。

吳弭表示：「市政府很特別，我們所處層級最接近庶民，所以我們必須兼顧大小事務。每盞路燈、每個路面坑洞、每個公園和教室都為更大的變革奠定基礎。波士頓不只有可能提供基本市政服務和世代變遷，這一刻也絕對有其必要。」

她說：「我們步出市政廳深入社區、街道處理好小事，才能面對各大挑戰。畢竟，波士頓奠基於一項革命承諾：事情不必得像過去一樣。我們能以正義和機會為根基，替當代家庭及後代子孫擘畫新路線。」

吳弭敦促波士頓全民參與市政府兼顧大小事務的工作，並說：「我們有太多工作要做，我們全體一起努力才有可能完成。所以咱們上工吧。」

這項儀式冠蓋雲集，除華倫外，麻薩諸塞州選出的聯邦參議員馬基（Ed Markey）及聯邦眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）、州長貝克（Charlie Baker）和前波士頓代理市長潔妮（Kim Janey）都出席觀禮。

身為非裔的潔妮致詞提到波士頓為種族平等奮鬥數十年，並對吳弭說：「我很自豪地稱您為市長女士。」

36歲的吳弭生於芝加哥，年輕時為赴哈佛大學求學而移居波士頓。她步入政壇後，2013年11月首次當選市議員，成為波士頓史上首位台裔美籍市議員；2016年1月至2018年1月擔任市議長，保有波士頓市議會首位有色人種女議長頭銜。

吳弭去年9月宣布角逐市長，今年9月在初選勝出，11月2日在決選中以28個百分點的得票率差距擊敗競爭對手市議員喬治（Annissa Essaibi George）。

由於交接期有限，吳弭兩週來馬不停蹄延攬市府團隊班底，宣誓就職前公布臨時幕僚長等人選，以期兌現一上任就「全力衝刺」推動市政的支票。

 

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