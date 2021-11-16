高端也有即期品？24萬劑效期只到月底　指揮中心：僅供檢驗非施打

▲高端有近24萬劑即將在11月底到期。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

國產新冠疫苗高端打氣不佳，衛福部食藥署日前把高端效期從6個月延長為9個月，但根據食藥署資料顯示，高端疫苗有3批在今年9/28、29月才完成封緘，總共有237,200萬劑，效期只到今年11/17、20和24，也就是說月底即將過期，但其他批次則是出現從完成封緘到有效期限「超過半年」，疑似已經延長效期。

立法院國民黨團15日就曾揭露，衛福部把高端效期從6個月延長為9個月，形同是用政治力幫高端解套。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥當時回應，食藥署有訂定藥品效期展延的審查標準，歐盟也曾幫BNT效期從6個月展延到9個月，而年底前到期的高端疫苗僅存900多劑，應該能順利消化。

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莊人祥說，新疫苗出廠後6個月通過安定性試驗，就可以由公司出具檢驗結果申請效期展延，待專家審查通過後即可實施，國際上針對新藥或新疫苗效期展延也是採同樣辦法。例如歐盟在今年9月就將於攝氏-90～-60度下的BNT效期從6個月展延到9個月，解凍後效期也從5天變成1個月，莫德納也有類似狀況。

另外，由於高端疫苗至今還沒拿到國際認證，指揮中心日前也宣佈高端可以「混打」AZ、BNT和莫德納，但此說法讓民眾痛批根本是「重打」。

如今高端又被發現有3批（批號SP2102V、SP2104V、SP2103V）近24萬劑分別在2021/11/17、2021/11/24和2021/11/20過期，但其他批次卻有完成封緘到有效期超過半年。對此，食藥署研檢組許家銓科長表示，之前已經貼6個月效期，就不可能改標籤，如果已經貼了就沒辦法改，即期的貨都在疾管署手上，如果真的過期，就要看他們怎麼處理。

至於有幾批完成封緘到有效期超過半年，他也說明，有些是核定效期9個月以後才放行，那就是9個月，效期到明年2月、5月都有。

針對2102V-2104V三批於11月到期的疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，高端有送檢驗封緘，但非提供給指揮中心的疫苗。也就是說，並未用於國內疫苗接種。莊人祥也表示，指揮中心目前取得高端疫苗會於年底前到期僅剩約800多劑。

▲高端3批次面臨即期問題。（圖／翻攝食藥署網站）