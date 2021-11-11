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騰訊淨利罕見衰退　馬化騰眼光轉向「元宇宙」

▲▼馬化騰參加2018年中國國際大數據產業博覽會 。（圖／CFP）

▲騰訊創辦人馬化騰 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊控股10日公布第3季財報，其中營收1423.6億元（人民幣），年增16%，調整後淨利潤317.5億元，年減2%，為騰訊10年來首見淨利衰退，主要受大陸官方限制未成年人遊戲時間所影響。

根據財報，騰訊最賺錢的業務來自遊戲，共錄得收入449億元，其中本土遊戲收入336億元，同比增長5%，國際市場遊戲收入113億元，同比增長20%。

騰訊創辦人、CEO馬化騰在電話會議中表示，中國遊戲行業的挑戰是暫時的，騰訊有大量的遊戲準備發表，「在下一個財年依然會加強遊戲方面的研發和投資，並會投入研發VR等新技術。」

不過，查看財報也能發現，9月騰訊國內未成年人遊戲流水佔比下降至1.1%，去年同期為4.8%；遊戲時長佔比下降至0.7%，去年同期為6.4%。在第二季度，16歲以下未成年人對騰訊在中國網絡遊戲流水中的佔比為2.6%。

馬化騰指出，公司持續通過領先行業的措施，打擊未成年人冒用成年人帳號的問題，例如升級了人臉識別系統以識別冒用帳號，「同時，騰訊將積極擁抱新的監管環境，並相信新環境能有助於行業邁向更持續發展的軌道。」

另外，對於近期最熱門的「元宇宙」話題，馬化騰強調，元宇宙是個值得興奮的話題，他相信騰訊擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力，例如在遊戲、社交媒體和人工智能相關領域，都有豐富的經驗。

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