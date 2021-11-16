14+0+7只能住防疫旅館　「3大春節檢疫」圖解一次看懂！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布春節檢疫方案，包括14+0+7和10+4+7和7+7+7。其中14+0+7僅可入住防疫旅館，10+4+7是入境後前10天只能入住防疫旅館，7+7+7入境者一定要完整接種兩劑疫苗且滿14天。

14+0+7僅可入住防疫旅館；10+4+7前10天要住防疫旅館，返家居家檢疫期間，建議一人一戶為優先，若是一人一室，同住者需要完整接種新冠疫苗滿14天。

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而7+7+7鬆綁方案則是入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供7+7+7專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

集檢所收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間，會在17日上午10點開始，會對外開放集中檢疫所3600間房，會針對12月14日以後的房間來提供給大家預訂。莊人祥提醒，公費家用快篩檢驗陽性，一定要配合地方單位匡列隔離措施，違反依法裁處最高新台幣一百萬元。

▲▼春節檢疫方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼春節檢疫方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼春節檢疫方案說明。（圖／指揮中心提供）