拜習會首次視訊會談　專家分析雙方策略：可能只會談定最小目標

▲拜登9年前以副總統身分拜訪時任副主席習近平，這次會是他們久違的「面對面」會談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平，預計於台灣時間今（16日）上午8點45分舉行視訊會談。這是自拜登年初上任以來兩國元首首次面對面會談，此前2月和9月，雙方均透過電話短暫通話，而此次重要的會談，雙方都帶著清楚的策略。

兩國元首視訊會談內容預計將觸及幾個重要議題，如網路安全、貿易、核武限制，以及台灣議題。

拜登策略

美中雙方在會談前動作頻頻，華盛頓根據現有形式也率先方話表示，「不預期這次談話會有任何實質成果」。不過歷史學家蘇李（Jeremi Suri）認為，即使對成果預期低，但對拜登和習近平而言都是一個歷史機遇，雙方都能將清楚的策略搬上檯面。

蘇李表示自70年代和80年代以來，美國歷屆總統如尼克森、雷根和布希與中國的接觸，都在做2件事。首先，他們試著了解中國此刻正要往哪個方向走去；再來，就是兩國究竟有沒有辦法屏除雙方隔閡，能夠合作解決問題，還是會走向更多更嚴重的衝突？

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登不會羞於闡明話題，而且會清楚表明美國的意向和重視的議題，同時表達對中國共產黨的憂慮。拜登上月表示自己已說的很清楚，美中之間不是一定要走向衝突，沒有理由必須這麼做。

習近平策略

分析師指出習近平會想說服拜登，讓美國在外交和經濟上放緩對中國的施壓，但最重要的是，習近平面對國內的壓力鍋，必須在拜登面前保持一個世界強權領導人的形象。

蘇李表示習近平在很多議題上會採取迴避策略，絕不會直截了當地談，因為他在過去的國際會談上都採取一貫方式，僅侷限地談一些議題，避免衝突的同時，也不會大方達成任何協議，更重要的是他要讓中國人民看到自己能和美國總統平起平坐。

專家認為雙方在此次會談中都會盡力避免衝突，但同時也絕不妥協，尤其其中有些議題更是雙方無法達成共識的，像是印太區域的問題，因此雙方會試著達到彼此最低程度的目標，讓接下來彼此能夠試著控制競爭不再升溫，但目前尚不能確定會妥協的是哪方面的目標。