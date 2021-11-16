北韓前特種兵「2分鐘越獄」！消失27天抓不到　中國懸賞加到218萬

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記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸一名脫北罪犯39歲朱賢健10月18日趁收工時間，透過鐵欄杆爬上約3層樓高的遮雨棚，從棚頂直接跳出吉林監獄。事件發生至今快1個月，吉林公安局決定把懸賞金，從20萬人民幣（約新台幣87萬元）提高到50萬元（約新台幣218萬元）。

綜合陸媒報導。朱賢健原本北韓龍北炭礦工人，曾經在北韓特種部隊服役，2014年因偷越國境、盜竊及搶劫等罪，被中國法院判處11年3個月徒刑，他在監獄服刑期間表現良好，曾經在2017年及2020年間獲得減刑，原本在2023年8月21日出獄，不料他今年10月18日卻趁收工時間逃獄。

網路上曝光的監視器影片可看見，當時他穿著獄服獨自一人在戶外走動，被獄警發現後開始拔腿狂奔，接著他快速攀爬鐵圍欄，爬上約3層樓高的遮雨棚頂後，又快速突破電網，最後從棚頂邊上的圍牆跳下，成功逃出吉林監獄，整個過程僅約2分鐘。

▲朱賢健趁收工時間逃獄，整個過程僅約2分鐘。（圖／翻攝自微博）

朱賢健逃獄後，吉林公安局立刻展開追查，並發布懸賞通告，凡是能提供任何線索，幫助直接抓捕到朱賢健者，經公安機關認定後，就能獲得15萬元人民幣的懸賞金，但由於已經快1個月都沒有任何消息，吉林當局先是把懸賞金上調至20萬人民幣，近日更再次上調到50萬元。

朱賢健身高160公分，主要特徵有單眼皮，瓜子臉及小眼睛，脫逃後可能換裝為「上身穿類似迷彩雨衣，胸前及後背有反光條，頭戴黑色帽子，戴口罩，手持鐮刀，背黑色背包」。通告也提到，該人有可能隨身攜帶黑色棉服，為躲避抓捕，可能採取更換衣著化妝等方式改變其體貌特徵。

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