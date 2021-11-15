砂石車追撞輾斃祖孫！　肇事司機「過失致死」諭令5萬交保

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區延平北路五段、中正路口，15日上午發生死亡車禍！57歲陳姓婦人騎機車前揹1歲孫女，從三重往士林，下重陽橋的機車引道，疑超車不慎，與後方51歲張姓駕駛砂石車發生碰撞，當場連人帶車捲入車底，當場死亡。張男被警方依過失致死罪移送士林地檢署複訊，檢察官稍早諭令5萬元交保。

張男駕駛砂石車沿中正路西向東行駛，正要往工地途中，從環河北路右轉中正路，與機車都是西向東行駛。陳姓阿嬤當時騎車前胸揹1歲孫女，下重陽橋引道後，原行駛在砂石車後方，隨後疑想超過砂石車，疑因變換車道不慎往左偏，遭砂石車從後方追撞，甚至被高速推撞8秒，一度消失在監視器畫面。

據悉，陳姓阿嬤與大兒子同住新北市蘆洲，三代同堂，平時由她照顧孫女，也因為這是第一個孫，孫女在家中備受寵愛。15日因北市外婆想外孫女，阿嬤便將孫女以揹帶揹在前胸，騎車欲往士林，豈料外婆遲遲等不到人，就此天各一方。

當時車禍現場令人相當鼻酸，因撞擊力道猛烈，屍塊散落一地，陳姓阿嬤腹部臟器外露，孫女臉部無法辨識，警方一度無法辨認小孩的年齡性別，令人更難過的是遺體被發現時奶嘴仍掛在身上。

砂石車張姓駕駛應訊時，疑驚訝過度，一度說不出話來，也供稱「我沒看到她們（祖孫）」，但仍向警方委婉表示全力配合調查，也不爭執事發過程，警方認為，張男未保持安全車距，依過失致死罪移送士林地檢署複訊，檢察官晚間諭令5萬元交保。