為基隆捷運隔空交火逾2週　交長終敲定！11/26日與柯文哲會面

▲交通部長王國材預計11月26日和台北市長柯文哲會面。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

基隆捷運爭議不休，日前台北市長柯文哲曾批評機捷是一場騙局，和基隆市長林右昌隔空交火。未料交通部長王國材於廣播受訪時又稱柯文哲有健忘症正式加入戰局。王國材日前則表示，會等柯文哲「心情好一點」再會面溝通，交通部內部則表示目前已敲定日期會面日就在11月26日。

交通部日前表示基隆捷運將延伸到基隆車站，但八堵至基隆段碰上捷運與台鐵競合，交通部則傾向讓捷運延伸至基隆車站。未料該說法引發台北市長柯文哲不滿，批評基隆捷運是騙局一場，隨後便與基隆市長林右昌隔空交火，未料交通部長王國材又稱柯文哲「健忘症」，建議柯拿出去年四長會議共識出來複習。

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王國材日前則表示，願意與台北市長柯文哲面對面討論基捷工程，但又表示要「等他心平氣和一點」再會談。今天王國材赴桃園出席桃園火車平鎮臨時站工程開工典禮接受媒體堵訪時表示，預計會面時間就在下下週。交通部內部則於稍早證實，柯王會就在11月26日，若雙方可達成共識路線預計可拍板定案。

基隆捷運規劃分做兩階段，第一階段從南港建設至八堵，第二階段則由八堵進入基隆。第一階段工程台鐵將與基隆捷運童月台轉乘，但第二階段八堵至基隆則有台鐵和捷運競合的問題。王國材表示，基隆地方反應希望台鐵留下，但一來是工程困難，再者台鐵與基隆捷運競合會產生營運困難，第二期工程預計在十年後才會執行，將由「10年後的人決定」。