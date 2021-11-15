羊肉店老闆偷「加料」！3客人被驗出吸毒反應　遭逮後崩潰

▲四川一家羊肉店被抓到在湯裡放入罌粟果。（圖／翻攝自微博／红星新闻）

實習記者黃品臻／綜合報導

無良店家竟在餐點內添加罌粟以讓顧客上癮。大陸四川省近日有3名男子，在吃完羊肉米線後被警方驗出吸毒反應，嚇得大喊冤枉，事後警方找到嫌犯供稱的店家，才知道原來是老闆為了讓湯頭更美味，在羊肉湯裡偷加「料」，相關人員事後已遭逮捕。

據《紅星新聞》報導，四川省攀枝花市米易縣公安局白馬派出所，因一起治安案件對5名嫌疑人進行尿檢，結果發現其中3人的尿檢結果呈現陽性，得知結果後3名嫌疑人打喊冤枉，稱絕對沒有吸毒，而警方事後也證實3人沒有吸毒前科與吸毒的症狀。

不過3人同時驗出吸毒反應的狀況也讓警方不能理解，隨後1名嫌疑人回想，當天上午3人曾相約到一家店吃羊肉米線。警方聞言隨即與米易縣市場監督管理局人員突擊檢查該羊肉小吃店，果然在廚房找到數包罌粟果，湯品的檢測結果也呈現陽性，確實含有罌粟成分，遂立即封查抽驗樣品。

▲涉案店主接受警方調查。（圖／翻攝自紅星新聞）

眼見東窗事發，羊肉店老闆才承認，為了讓羊肉湯頭更鮮美，才在湯裡放了罌粟。他也表示，曾聽說有人在羊肉湯裡加罌粟被抓，雖然害怕，但因為心存僥倖，認為不容易被發現，因此還在店裡留下一袋罌粟殼繼續使用，沒想到這麼快就被抓到。

目前涉案人員因涉嫌生產有毒食品罪，被依法採取刑事強制措施，案件也在近一步審理中。警方和市場監督管理局人員隨後也馬上針對其他同類店舖展開突擊檢查，結果在另外一家羊肉湯店的湯中驗出143微克/千克的嗎啡。