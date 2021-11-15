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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「要升官發財去民進黨」　朱立倫：為台灣打拚來國民黨

▲▼朱立倫出席國民黨青年培訓營。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席國民黨青年培訓營。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

台中市文化基金會主辦的「第一屆藍青挺青年培訓營」，共吸引超過百位青年朋友報名。國民黨主席朱立倫14日與青年對談時表示，「如果要升官發財請加入民進黨，如果要為社會打拚請加入國民黨」，國民黨現在是最辛苦的時刻，希望有理想為台灣、中華民國打拚的人能加入國民黨。

朱立倫表示，年輕朋友是一切的希望，他從參政的第一天就講，從政的目的就是一代比一代更有希望、一代比一代更強，國民黨走過這麼多年，最早創黨的一個比一個年輕、一個比一個優秀，他自己很幸運的非常年輕就當桃園縣長、新北市長、行政院副院長，很多年輕的同事一起和他打拚。

朱立倫指出，國民黨推出「同舟計畫」，用的是國父、國民黨總理孫中山的「同舟共濟」理念，他要求完整的「選、訓、用」，不能只有訓練，未來要讓年輕人有機會，例如培訓出來的優秀社會企業家，可讓年輕人去工作，也有一些預定往企業界發展，或往公益團體發展，或想加入地方政府的年輕人，不論是地區，都歡迎年輕人加入國民黨。

他進一步指出，包括議會與地方基層助理，也希望大家一起加入，國民黨都會用「選、訓、用」方式，另外，「青創」也很重要，國民黨也希望能與青創團體合作，讓年輕人的創意與創業能夠實現。

朱立倫強調，國民黨是一個平台，國民黨要靠年輕朋友，我們都不再年輕，希望年輕朋友一起為台灣努力，為下一代來努力，大家跟他當年都一樣，國民黨要一棒接一棒，「我們的棒子等待大家來接」。

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