快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

▲台灣知名拉麵有客人吃太辣而送醫。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

連續五年獲得全台拉麵金賞第一名的鬼金棒，因可自由挑選辣度及麻度，深受拉麵老饕的喜愛。沒想到，14日晚間疑似有客人選擇「鬼增量辣度」無法承受而送醫，讓老闆沉重宣布「即日起，我們不再販售鬼增量辣度」。

辣麻味噌拉麵鬼金棒14日晚間在臉書粉專發文表示，「嗯…又有客人挑戰鬼增量身體不適叫救護車，我家吃那麼辣又沒獎金，量力而為，謝謝喔」，並宣布「即日起，我們不再販售鬼增量辣度」。

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▲鬼金棒拉麵。（圖／記者鄒鎮宇攝）



老闆表示，他沒有怪吃辣的客人，只覺得先暫停「鬼增量辣度」，不要讓客人覺這個是挑戰的辣度，「這只是讓你嗜好，嗜好變傷害還是先不要吧」，「如果太多次造成身體不適還是先不要，等我心情好一點看看怎麼處理如何販售再說」。

許多老饕看完紛紛留言，「我都沒叫救護車，我挺下來了」、「是麵太辣還是老闆太辣？」「20211114，鬼增量辣暫時成為傳說了…希望能有條件解除封印的制度」、「欸我還沒吃到過欸」、「沒有鬼增量辣，鬼增量麻可以留著嗎」、「我上次吃一口…人生跑馬燈呼嘯而過」。

據悉，鬼金棒拉麵連續5年獲得全台網友票選的第一名拉麵，標榜來自日本東京，口味獨特自成一派的「辣麻味噌拉麵」，在台灣有3間分店，可選擇湯麵、沾麵，尤其是辣度及麻度可供客人自選，深受老饕喜愛。

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