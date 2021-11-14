麥香魚「起司僅半片」他怨被坑了　內行曝吃驚真相…網直呼不知道

▲麥香魚起司只有半片。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

麥香魚是麥當勞的元老級漢堡，炸魚排擠上美乃滋、起司，最後蓋上光滑蓬鬆麵包，簡單食材卻創造經典美味，一直以來都很受到小朋友歡迎，不過有網友日前打開麵包意外發現，麥香魚夾的起司竟然只有「半片」，懷疑自己是被坑了，而專業網友在底下揭發更吃驚的真相。

原PO在Dcard表示，「想問現在麥當勞的起司都只給半片嗎？還是我被坑了呢…」打開麥香魚上層麵包一看，炸魚排擠上滿滿美乃滋混酸黃瓜，下方卻只有「半片起司」還歪歪地貼在麵包邊緣，且起司片並非對摺，而是真的只有半片，他不禁失望地說「好沒誠意的漢堡」。

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結果底下網友解釋，其實麥當勞的麥香魚一直以來都只有半片起司，其他品項的漢堡確實是一整片，唯獨麥香魚的起司是半片，並非店員少放或是坑人，早在多前以前就已經改成半片，「麥香魚是半片吉事片（麥袍路過）」、「半片沒錯（前幾天才剛吃過）」、「這種問題出現好幾次了，一直都是半片」、「我三年前做就是半片了」。也有網友像原PO一樣之前都沒發現，驚訝直呼「一直都不知道欸！」

▲大約10年前麥香魚就改成半片起司了。（圖／翻攝自Dcard）



內行人透露，最早的麥香魚確實是給一片起司，但後來改用起司品牌以後，就變更為半片了，「很久以前的麥香魚確實是給一片吉事喔，不過應該有10年以上了吧我也不太清楚，如果原PO想要吃到整片的吉事，可以跟櫃台說要增加吉事片，多一片15塊」、「印象中大概十年前說他們改用高級起司，然後就變半片了。」