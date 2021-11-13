最美新娘！　婚禮公益捐贈「醫療巡迴車」奇果精品保障婦女健康

▲「奇果精品」負責人薛文娸(右四)於婚禮公益捐贈醫療巡迴車。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

浪漫婚禮，不只要分享愛，更要傳愛！桃園市「奇果精品」負責人薛文娸，創業有成並熱心地方公益，12日於自己的婚禮中，捐贈市值300多萬的婦女子宮頸抹片醫療巡迴車給桃園市政府，做為推動醫療保健服務及提升婦女健康照護， 由副市長李憲明代表受贈。李副市長說，這份愛的禮物，是祝自己幸福也是保障更多婦女幸福，非常有意義。

李副市長表示，桃園市女性人口逐年增加，近3年(2019至2020年）為6都中唯一正成長之直轄市，且13行政區涵蓋都會型、鄉村型、偏遠及山地等多元型態，因此對於社區醫療便利性、偏鄉地區醫療品質、照護及婦女專業抹片篩檢服務需求皆大幅增長。

桃園市自民國87年起提供30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，平均每年篩檢量達19萬人，市府歷年受贈的3輛子宮頸抹片醫療巡迴車平均每年辦理社區定點子宮頸抹片檢查共計689場次，累計受惠婦女28萬人次，透過此次捐贈的子宮頸抹片醫療巡迴車輛，使本市子宮頸抹片醫療巡迴車增至4輛，可將子宮頸癌篩檢服務範圍由醫療院所深入至社區鄰里，有效降低本市子宮頸癌發生及死亡，保障更多婦女健康！

衛生局表示，今年將持續善用奇果精品捐贈的子宮頸抹片醫療巡迴車，提供市民更加完備的醫療保健服務，呼籲市民應重視健康，主動接受預防保健四項癌症（子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌）篩檢，為自己及家人的健康把關。