賴清德：台灣被共產制度威脅　應掌握QUAD重啟契機

▲青平台舉行願景講堂。（圖／青平台提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德9日出席青平台民主治理學院「願景講堂」課程始業式致詞時指出，台灣位於地緣政治最具挑戰的前線，除了來自共產制度對台灣民主的威脅，在國際局勢中，美國重返亞洲，重啟「四方安全對話（QUAD）」、強化美日同盟，跨太平洋民主聯盟逐漸成形，台灣如何在這之中掌握關鍵契機，是非常重要的課題。

文化部前部長鄭麗君卸任後回歸民間，擔任青平台董事長，青平台近期邀請中研院院士朱敬一開設願景講堂。鄭麗君昨說，願景講堂是青平台民主治理學院最重量級的課程，邀請在思想、知識和國家治理有豐富涵養、歷練的大師，在這個講堂中與跨領域的共學夥伴們一起探討台灣的政治、經濟和社會發展的現況與未來願景。

鄭麗君也透露，她與朱敬一在2012年的時候就「不打不相識」，當時她是不分區立委，而朱敬一則是國科會主委，當時因為國科會「中科四期二林園區計畫」，引發了在地社區的反搶水運動，朱敬一當時用相當正面的態度回應農民訴求，不只變更用水計畫，更坐下來與立委們一起畫草圖，甚至啟動前所未有的科學園區政策環評。

鄭麗君說，朱敬一在其淵博的知識中，有著深刻人文關懷，他對民主的信念，不只體現他的學術研究，更落實在公共實踐當中。

鄭麗君提到，近年來，新的地緣政治與民主結盟的態勢正在浮現，因此本次「願景講堂」，朱敬一將會為大家分析國際政經局勢，並定位台灣在地緣政治中的重要位置。在這個民主鏈結不斷強化與形成的契機當中，「我們必須要思考如何壯大台灣」，更重要的，是替下一代找出實踐的路徑。鄭麗君勉勵在場的共學夥伴，一起思想、行動，實現更好的民主，打造一個更好的台灣。

青平台說明，朱敬一以「從國際變局中看台灣民主的未來」為願景講堂課程總主題，從11月月初到月底開設4堂系列課程，剖析在中國威脅及國際變局下，台灣如何追求民主永續發展，如何尋找「關鍵扭轉」出路。本次課程有一百多位來自政治領域、公部門、企業、學術、媒體、NGO領域的夥伴皆參與共學，亦有不少年輕大專院校在學生報名參加。