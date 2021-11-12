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快訊／APEC領袖會議落幕！　張忠謀明早親自召開記者會說明

▲APEC領袖代表張忠謀出席「第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲APEC領袖代表張忠謀。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），以視訊方式於12日晚間7時舉行，9時45分結束。我國由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表全程與會，於會上傳達我國理念立場，與會過程順利；而張忠謀13日上午10時，也將親自召開「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。

總統府表示，今年APEC年度主題為「攜手協作，共同成長」（Join, Work, Grow. Together.）。各會員領袖透過該次會議，探索加速疫後經濟復甦之道，並就疫後的機會與挑戰，尋找惠及眾人的包容永續解方；本次會議21個會員一致同意通過「領袖宣言」（APEC Economic Leaders’ Declaration）及「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action）。

總統府表示，張忠謀於11日晚間在我國ABAC代表宏碁董事長陳俊聖陪同下，出席「APEC企業諮詢委員會（ABAC）與領袖對話」，會中與其他會員之領袖及ABAC代表分別自公私部門的觀點，深入探討在面對公衛危機時，應如何重建區域貿易與經濟。

總統府表示，由於疫情影響，今年APEC主辦會員紐西蘭以視訊辦理全年會議，但相關規畫仍如往年實體會議一般豐富精彩。我國感謝紐西蘭舉辦會議的辛勞，今年以來，我國配合紐西蘭舉辦會議，積極參與，也在強項領域多方作出貢獻，如數位健康、新興科技運用、原住民經濟賦權及綠色成長，與所有會員在APEC架構下深化合作。

張忠謀也將於13日上午10時出席在總統府舉行之「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，偕同行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家安全會議副秘書長徐斯儉及擔任我國APEC資深官員的外交部國際組織司司長吳尚年，就本年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

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